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Yeşilçam'ın efsane filmi Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şoke etti
Yeşilçam'ın en unutulmaz filmlerinden olan Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. 1963 yılında dünyaya gelen Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şekerpare oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu, 13 yaş küçük sevgilisiyle gündeme gelmişti. Magazin dünyasını sallayan Yaprak Özdemiroğlu, Şekerpare filmindeki görüntülerinden uzak yeni haliyle gündeme geldi. İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali.
Giriş Tarihi: 14.02.2020 18:03 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 18:06
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