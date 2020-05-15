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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 15.05.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 19:41
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Yeşilçam'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Şark Bülbülü'nde Hatice rolünü canlandıran Ayşen Cansev herkesi şaşırttı. Cansev'in yıllar sonraki hali sosyal medyayı salladı.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

ŞARK BÜLBÜLÜ'NÜN KONUSU NE?

Başlık parasını toparlamak için İstanbul'a gelen Şaban'ın öyküsü anlatan filmde Zülfo Ağa, Şaban'ın beşik kertmesi Hatice'ye göz koyar.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Bu yüzden Şaban'ı da köyden kovar. Şaban da yüklü miktardaki başlık parasını kazanmak için İstanbul'a gitmek zorunda kalır. İstanbul'da şöhreti yakalayan Şaban hem köyüne Ağa olarak döner hem de geçmişin intikamını alır.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

İşte başta Ayşen Cansev olmak üzere birçok ünlü ismin zaman içindeki değişimlerini sizler için derledik.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!

Ayşen Cansev