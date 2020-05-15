ANA SAYFA
Yeşilçam'ın efsane filmi Şark Bülbülü'nün Hatice'si Ayşen Cansev son haliyle şaşırttı!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerini birçoğumuz defalarca izlemişizdir. Her yayınlandığında milyonları ekran başına kilitleyen Şark Bülbülü filminde kameralara karşısına geçen Ayşen Cansev, Şaban'ın gönlünü kaptırdığı Hatice rolünü canlandırmıştı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Ayşen Cansev'in son halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 15.05.2020 19:41 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 19:41
- 1
- 171
- 2
- 171
- 3
- 171
- 4
- 171
- 5
- 171