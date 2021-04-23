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Haberler Galeri Yeşilçam'ın efsane filmi Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmi Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Sahte Kabadayı yıllar geçmesine rağmen izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Sahte Kabadayı filmindeki oyuncular da filmin sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Sahta Kabadayı filminde şarkıcı rolünde oynayan ve Kemal'i öldürmek için işbirliği yapılan Suna Selen'in canlandırdığı karakter en çok merak edilenler arasında. Sahte Kabadayı filminde şarkıcı karakterini canlandıran Suna Selen'in son hali görenler hayrete düşürdü. İşte ünlülerin inanılmaz değişimleri...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 06:12
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Yeşilçam'ın efsane filmi Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen son haliyle şaşırttı

Sahte Kabadayı, Kemal Sunal'ın efsane filmeri arasında yer alıyor. Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmi milyonlarca kişi tarafından beğeniyle izlendi. Sahte Kabadayı filmindeki oyuncular da filmin sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Film oyuncuları sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen son haliyle şaşırttı

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU

Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen son haliyle şaşırttı

Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen son haliyle şaşırttı

Muhtar'ın babasının katili olduğundan habersiz yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.

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Yeşilçam'ın efsane filmi Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen son haliyle şaşırttı

Sahte Kabadayı filminde şarkıcı rolünde oynayan ve Kemal'i öldürmek için işbirliği yapılan Suna Selen'in canlandırdığı karakter de en çok merak edilenler arasında. Peki filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından Suna Selen'in son hali nasıl? Görenler hayrete düştü.