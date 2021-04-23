Yeşilçam'ın efsane filmi Sahte Kabadayı'nın şarkıcısı Suna Selen son haliyle şaşırttı

Yeşilçam efsaneleri arasında yer alan Sahte Kabadayı yıllar geçmesine rağmen izleyenleri güldürmeyi başarıyor. Sahte Kabadayı filmindeki oyuncular da filmin sevenleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Sahta Kabadayı filminde şarkıcı rolünde oynayan ve Kemal'i öldürmek için işbirliği yapılan Suna Selen'in canlandırdığı karakter en çok merak edilenler arasında. Sahte Kabadayı filminde şarkıcı karakterini canlandıran Suna Selen'in son hali görenler hayrete düşürdü. İşte ünlülerin inanılmaz değişimleri...