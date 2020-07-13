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Haberler Galeri Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş bakın şimdi ne yapıyor? Minik oyuncu Fatoş...

Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş bakın şimdi ne yapıyor? Minik oyuncu Fatoş...

Kemal Sunal'ın Yeşilçam'a damga vurduğu filmler arasında yer alan Garip'in küçük yıldızı Ece Alton Fatoş rolüyle dikkat çekmişti. Çocuk oyuncular arasından sivrilen Ece Alton, Garip filmindeki Fatoş rolüyle herkesin beğenisini kazanmıştı. Kemal Sunal ile birlikte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Garip'te rol alan Ece Alton'un yıllar içindeki değişimi herkesi şoke etti. 1986 yapımı Garip filminde oynadığı sırada henüz okula bile başlamamış olan Ece Alton bakın şimdi ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 13.07.2020 00:39 Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 00:39
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Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş bakın şimdi ne yapıyor? Minik oyuncu Fatoş...

Kemal Sunal ile Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Garip'te rol alan Ece Alton, Fatoş karakterine hayat vermişti. 1980 doğumlu Ece Alton, 86 yapımlı film ile adeta kendini Türkiye'ye tanıtmıştı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal ile rol aldığı Garip filminin ardından aranan çocuk oyunculardan olan Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

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Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş bakın şimdi ne yapıyor? Minik oyuncu Fatoş...

Herkesin Fatoş olarak hatırladığı Garip filminin minik yıldızı Ece Alton artık 39 yaşında olgun bir kadın. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un değişimi herkesi şaşırttı. İşte Ece Alton ve çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri..

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Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş bakın şimdi ne yapıyor? Minik oyuncu Fatoş...

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.

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Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş bakın şimdi ne yapıyor? Minik oyuncu Fatoş...

Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.

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Yeşilçam yıldızı Kemal Sunal'ın Garip filmindeki Fatoş bakın şimdi ne yapıyor? Minik oyuncu Fatoş...

Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"

Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.