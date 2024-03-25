25 Mart 2024, Pazartesi
Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı! Son hali dikkat çekti! "3 saatlik ilaç yüzünden..."
Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akın, hastane odasından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Usta sanatçı, son sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi. Son hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:32
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