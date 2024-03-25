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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı! Son hali dikkat çekti! "3 saatlik ilaç yüzünden..."

Yeşilçam'ın sevilen yıldızı Filiz Akın, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Akın, hastane odasından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Usta sanatçı, son sağlık durumuyla ilgili sevenlerine bilgi verdi. Son hali ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:32
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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı! Son hali dikkat çekti! 3 saatlik ilaç yüzünden...

Türk sinemasının 'Dört Yapraklı Yonca'sından biri olan Filiz Akın, sosyal medya hesabından sağlık duurmuyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı! Son hali dikkat çekti! 3 saatlik ilaç yüzünden...

Geçtiğimiz aylarda Akın, hem kulağının üst kısmındaki kanserli doku için hem de ses tellerindeki sorunlar için ameliyat olmuştu.

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı! Son hali dikkat çekti! 3 saatlik ilaç yüzünden...

Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bence iyi haber. Konsültasyonlar neticesi hastanede iyileşmem için günlerce almam gereken serumla verilen ilaç yüzünden 3 saatlik ilaç yüzünden 5 saat de beklediğimden 8 saatim hastanede geçiyordu.

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı! Son hali dikkat çekti! 3 saatlik ilaç yüzünden...

Şu anda ise ilacı ve tedaviyi evde alabileceğim. Uzun süre ağır antibiyotik verilenlerde boğazda oluşan bakteriyel olgunun yok edilmesi için daha bir on günüm daha var sanırım. Hepimize olabildiğince iyi bir hafta diliyorum"

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Yeşilçam yıldızı Filiz Akın sağlık durumunu paylaştı! Son hali dikkat çekti! 3 saatlik ilaç yüzünden...

Hasta yatağındaki görüntüsünü paylaşan Filiz Akın'ın son hali ise dikaktlerden kaçmadı.