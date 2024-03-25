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Usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Başhekim ve Jülide Kural'dan son durumu hakkında açıklamalar...
Usta oyuncu Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı atması sonucu entübe edilen İnanır'ın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor. Usta sanatçının son durumu merak konusu olurken, doktorundan ve hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklamalar geldi. Peki, Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:55Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:21