25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Başhekim ve Jülide Kural'dan son durumu hakkında açıklamalar...

Usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Başhekim ve Jülide Kural'dan son durumu hakkında açıklamalar...

Usta oyuncu Kadir İnanır, dün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Beyin damarında pıhtı atması sonucu entübe edilen İnanır'ın yoğun bakım servisinde tedavisi devam ediyor. Usta sanatçının son durumu merak konusu olurken, doktorundan ve hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklamalar geldi. Peki, Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.03.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 14:21
  • 1
  • 12
Usta sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Başhekim ve Jülide Kural’dan son durumu hakkında açıklamalar...

Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Marziye gibi unutulmaz yapımların efsane oyuncusu Kadir İnanır, sevenlerini korkuttu. 74 yaşındaki usta sanatçı Kadir İnanır, dün Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

  • 2
  • 12
Usta sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Başhekim ve Jülide Kural’dan son durumu hakkında açıklamalar...

Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen İnar, acil ameliyata alındı. Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında peş peşe açıklamalar geldi.

  • 3
  • 12
Usta sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Başhekim ve Jülide Kural’dan son durumu hakkında açıklamalar...

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Kadir İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili konuşan Levent İnanır, "Tıp tabiriyle emboli yani pıhtı atması oldu beyinde. Operasyonda doktorlar. Zamanında müdahale ettiler sağ olsunlar. Hayati tehlikesi kesinlikle yok zaten. Belki araz kalabilir dediler ama erken müdahale olduğu için. İyi olacak diye düşünüyoruz."

  • 4
  • 12
Usta sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Başhekim ve Jülide Kural’dan son durumu hakkında açıklamalar...

"Şoförü aradı beni 'hastaneye geçiyoruz' dedi. Kendi doktorlarını aradım onlar da geldiler sağ olsunlar. Hastane de zaten gerekli müdahaleyi yaptı. Ambulansı arayan onu buraya getiren Jülide hanım. Ameliyat değil, pıhtı var o pıhtıyı alıyorlar. " dedi.

  • 5
  • 12
Usta sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Bakan Koca, Başhekim ve Jülide Kural’dan son durumu hakkında açıklamalar...

"ENTÜBE OLARAK YOĞUN BAKIMIMIZDA İZLENİYOR"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin basın mensuplarına hastane önünde yaptığı açıklamada, "Sabah saatlerinde sanatçımız Kadir İnanır hastanemize ambulansla geldi. İlk geldiği andan itibaren acil ekibimizi toparladık. İlk değerlendirmede geldiğinde sağ tarafında felç vardı. Şuuru kapalıydı." dedi.