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Yeşilçam unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Sultan filminde yakışıklı çapkın Kemal rolünde oynayan Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. 1978 yapımı olan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı "Sultan"da oynayan Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 03.11.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:06
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Yeşilçam unutulmazı Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen Sultan'da Kemal karakterini canlandıran ve herkesi kendisine hayran bırakan Bulut Aras son haliyle sosyal medyayı salladı. İşte başta Bulut Aras olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeşilçam unutulmazı Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı

Zihni Göktay

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Yeşilçam unutulmazı Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı

Kayhan Yıldızoğlu

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Yeşilçam unutulmazı Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı

Aydın Babaoğlu

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Yeşilçam unutulmazı Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı

Rüştü Asyalı