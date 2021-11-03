06 Kasım 2021, Cumartesi
Yeşilçam unutulmazı Sultan filminin Kemal'i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Sultan filminde yakışıklı çapkın Kemal rolünde oynayan Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı. 1978 yapımı olan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı, Türkan Şoray, Bulut Aras, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların yer aldığı "Sultan"da oynayan Bulut Aras'ın son hali görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 03.11.2021 17:46 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:06
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