Yeşilçam unutulmazı Sultan filminin Kemal’i Bulut Aras yıllar sonra ortaya çıktı

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında gösterilen Sultan'da Kemal karakterini canlandıran ve herkesi kendisine hayran bırakan Bulut Aras son haliyle sosyal medyayı salladı. İşte başta Bulut Aras olmak üzere birçok ünlü ismin değişimini sizler için derledik.