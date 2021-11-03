Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in yıllar önceki hali 'yok artık' dedirtti! Değişimi şok etti

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, herkesin beğenisini kazandı. Fahriye Evcen'le mutlu bir evliliği olan Burak Özçivit'in hayatına dair her detay merak edilirken, ünlü oyuncu hayranları tarafından sıkı bir şekilde mercek altına alınmış durumda. Özçivit'in hayatıyla ilgili bilgi edinmek isteyenler yıllar önceki halini görünce şaşkına döndü. Yıllar öncesine ait kareyi görenler 'yok artık' demekten kendilerini alamadı. İşte inanılmaz değişim...