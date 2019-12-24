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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan 40 yıllık ‘TBT’!

Yeşilçam'ın en efsane oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Sevilen oyuncu Bubikoğlu, Instagram hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak, "70'lerden bir bakış" notunu düştü. Yeşilçam'ın devlerinden olan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuduğu haliyle herkesi şaşırttı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 24.12.2019 18:01 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019 18:07
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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan 40 yıllık ‘TBT’!

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Gülşen Bubikoğlu 70'lerden bir fotoğraf paylaştı.

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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan 40 yıllık ‘TBT’!

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Bubikoğlu, Instagram hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak, "70'lerden bir bakış" notunu düştü.

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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan 40 yıllık ‘TBT’!

Yeşilçam'ın devlerinden olan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuduğu haliyle herkesi şaşırttı.

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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan 40 yıllık ‘TBT’!

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı…

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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan 40 yıllık ‘TBT’!

Gülşen Bubikoğlu Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını yazdırırken, güzelliğiyle de dikkat çekmeyi başarmıştı. Aradan geçen yıllara rağmen güzelliğini kaybetmeyen Gülşen Bubikoğlu, hayranlarını şaşırttı.