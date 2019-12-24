Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu’ndan 40 yıllık ‘TBT’!

Yeşilçam'ın en efsane oyuncularından olan Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olay oldu. Sevilen oyuncu Bubikoğlu, Instagram hesabından eski bir fotoğrafını paylaşarak, "70'lerden bir bakış" notunu düştü. Yeşilçam'ın devlerinden olan Gülşen Bubikoğlu, yıllara meydan okuduğu haliyle herkesi şaşırttı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun o paylaşımı...