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Yeşilçam efsanesi Dinçer Çekmez'in kardeşi Adını Feriha Koydum'un başrolünde oynamış! Meğerse abi-kardeş aynı filmde...

Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Şark Bülbülü, Tarzan Rıfkı, İnek Şaban, Süt Kardeşler ve En Büyük Şaban gibi birçok filmle hafızalara kazınan efsane oyuncu Dinçer Çekmez hakkında çıkan gerçek duyanları şaşırttı. Usta oyuncunun kardeşi, Binbir Gece ve Adını Feriha Koydum dizilerinden aşina olduğumuz çok ünlü bir oyuncuymuş. Üstelik abi-kardeş aynı filmde birlikte oynamış. İşte Dinçer Çekmez'in ağabeyi...

ahaber.com.tr
Giriş: 05.08.2024 13:18 Güncelleme: 05.08.2024 13:18
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Yeşilçam efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un başrolünde oynamış! Meğerse abi-kardeş aynı filmde...

2013 yılında aramızdan ayrılan iki çocuk babası Çekmez'in hayatı merak edilip araştırılmaya başladı. Kemal Saunal'ın başrolünde olduğu Şark Bülbülü, Atla Gel Şaban, En Büyük Şaban gibi filmlerle hafızalara kazınan usta oyuncu ağabeyiyle aynı kaderi paylaştı.

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Yeşilçam efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un başrolünde oynamış! Meğerse abi-kardeş aynı filmde...

Dinçer Çekmez'in kardeşi de, ağabeyi kadar ünlü bir isim çıktı. Dinçer Çekmez'in kardeşi Metin Çekmez, 14 Ocak 2011 - 29 Haziran 2012 tarihleri arasında yayınlanan ve başrollerinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy, Ceyda Ateş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Adını Feriha Koydum" dizisin Feriha'nın (Hazal Kaya) babası "Rıza Yılmaz" karakterine hayat verdi.

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Yeşilçam efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un başrolünde oynamış! Meğerse abi-kardeş aynı filmde...

Bir süredir kanserle mücadele eden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Metin Çekmez, 25 Ağustos 2021'de 76 yaşında hayatını kaybetti. Dinçer Çekmez'in Ayşin Atav ile evliliğinden Ceren, ikinci evliliğinden Canseli adlı iki kızı vardır.

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Yeşilçam efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un başrolünde oynamış! Meğerse abi-kardeş aynı filmde...

İşte Dinçer Çekmez başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...

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Yeşilçam efsanesi Dinçer Çekmez’in kardeşi Adını Feriha Koydum’un başrolünde oynamış! Meğerse abi-kardeş aynı filmde...

DİNÇEZ ÇEKMEZ'İN AĞABEYİ METİN ÇEKMEZ