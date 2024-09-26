26 Eylül 2024, Perşembe
Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy'un oğlu bakın kim çıktı!
Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden, bir döneme damga vuran 'altın çocuk' lakaplı Göksel Arsoy, uzun bir aranın ardından oğluyla gündeme geldi. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol alan Arsoy'un oğlunun da ünlü olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Usta oyuncunun oğlu meğerse bir zamanlar Ebru Gündeş'in başrolünde olduğu "Deli Divane" dizisinde rol almış.
Giriş Tarihi: 26.09.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:08