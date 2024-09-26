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Yeşilçam'ın altın çocuğu Göksel Arsoy'un oğlu bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden, bir döneme damga vuran 'altın çocuk' lakaplı Göksel Arsoy, uzun bir aranın ardından oğluyla gündeme geldi. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol alan Arsoy'un oğlunun da ünlü olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Usta oyuncunun oğlu meğerse bir zamanlar Ebru Gündeş'in başrolünde olduğu "Deli Divane" dizisinde rol almış.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:08
Yeşilçam altın çocuğu Göksel Arsoy’un oğlu bakın kim çıktı!

Yeşilçam'ın altın çocuğu olarak anılan usta sanatçı Göksel Arsoy, hakkında çıkan bir gerçekle gündem oldu.

Yeşilçam altın çocuğu Göksel Arsoy’un oğlu bakın kim çıktı!

Göksel Arsoy, sinemaya ilk adımını 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle attı. Ardından Ham Meyve filminde Muhterem Nur ile birlikte rol aldı.

Yeşilçam altın çocuğu Göksel Arsoy’un oğlu bakın kim çıktı!

1961'de Samanyolu filminde Belgin Doruk ile kamera karşısına geçerek kariyerine önemli bir katkıda bulundu. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol alarak Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer aldı. Arsoy, bu dönemde "Altın Çocuk" lakabıyla anılmaya başlandı.

Yeşilçam altın çocuğu Göksel Arsoy’un oğlu bakın kim çıktı!

Peki Göksel Arsoy'un oğlunun da oyuncu olduğunu biliyor musunuz?

Yeşilçam altın çocuğu Göksel Arsoy’un oğlu bakın kim çıktı!

Göksel Arsoy'un oyuncu oğlu Gökhan Arsoy, 1997 yılında Ebru Gündeş ile birlikte başrolü paylaştığı "Deli Divane" dizisi ile televizyon dünyasına adım attı.