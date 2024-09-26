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Kör Nokta'nın Cihan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın eşini gören hayran kaldı!

atv'nin iddialı dizisi Kör Nokta'nın yakışıklı oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, özel hayatıyla gündeme geldi. Rabia Soytürk, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik gibi isimlerin yer aldığı dizisi Cihan rolüne hayat veren Şaşmaz'ın 3 yıl önce evlendiği eşi, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi ve minik kızı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:03
Kör Nokta’nın Cihan’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın eşini gören hayran kaldı!

atv'nin yeni dizisi "Kör Nokta" konusu ve oyuncu kadrosyla dikkatleri üzerine çekti.

Kör Nokta’nın Cihan’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın eşini gören hayran kaldı!

Güzel oyuncu Rabia Soytürk'ün rol arkadaşı olan İsmail Ege Şaşmaz da dizinin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

Kör Nokta’nın Cihan’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın eşini gören hayran kaldı!

Sevenleri tarafından yakın takibe alınan oyuncunun kiminle evli olduğu merak edildi.

Kör Nokta’nın Cihan’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın eşini gören hayran kaldı!

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, Influencer Hande Ünal ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz ocak ayında ise çiftimiz kızları Azra'yı kucağına aldı.

Kör Nokta’nın Cihan’ı İsmail Ege Şaşmaz’ın eşini gören hayran kaldı!

Şaşmaz çifti, evliliklerinin üçüncü yılına özel bir sürprizle güzel kızlarının yüzünü ilk defa sosyal medyada gösterdi.