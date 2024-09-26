26 Eylül 2024, Perşembe
Kör Nokta'nın Cihan'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın eşini gören hayran kaldı!
atv'nin iddialı dizisi Kör Nokta'nın yakışıklı oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, özel hayatıyla gündeme geldi. Rabia Soytürk, Çağla Boz, Yalçın Hafızoğlu, İlayda Çevik gibi isimlerin yer aldığı dizisi Cihan rolüne hayat veren Şaşmaz'ın 3 yıl önce evlendiği eşi, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekti. İşte İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi ve minik kızı...
Giriş Tarihi: 26.09.2024 16:53 Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 17:03