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Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...

Yenileri geliyor, eskiler gidiyor. Show TV o dizinin fişini çekti. Çukur final yapacak derken ters köşe geldi. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final iddiaları güçlendi. Aslıhan Gürbüz ile İsmail Demirci'nin başrolleri paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi değiştiğide gelen haberler arasında yer alıyor. Çekimleri süren dizi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 08.05.2021 00:38 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 00:38
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Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...

Show TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final tarihi için beklemeye geçildi. Ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Demirci'nin başrolleri paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi değişti. Hayranları gelecek haberleri yakından takip ediyor. Dizinin daha önce 67. veya 68. bölümde ekranlara veda edeceği söylentileri yayılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...

Karadeniz'in eşsiz kenti Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi bir kez daha değişti. Başta 60. bölümde veda edeceği konuşulan dizisinin bölüm sayısı uzatılmış, 67 ya da 68. bölümde biteceği gündeme gelmişti.

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Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...

Ancak son gelen haberlere göre dizinin 64. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi. Dizinin finalinin neden öne çekildiği ise henüz bilinmiyor.

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Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Güney bebeğin kaybolması Gökçe ve Mine'yi büyük bir telaşa düşürürken, haberi alan Kuzey de hemen emniyete koştu. Yıldız'a olanları anlatmayan Kuzey, Gökçe ve Mine ile beraber Güney'in bulunmasını beklerken, polisler kısa bir süre sonra müjdeli haberi verdi.

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Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...

Güney bebeğin bulunması Kuzey ve kızlarına derin bir nefes aldırdı. Güney bebeğin ardından Kuzey'in en büyük kızı Feride de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Çarşıda gezdiği sırada bıçaklı biri tarafından kapkaça uğrayan Feride'nin yardımına onu yakın takibe alan Mete ve Halil İbrahim koştu.