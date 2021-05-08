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Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...
Yenileri geliyor, eskiler gidiyor. Show TV o dizinin fişini çekti. Çukur final yapacak derken ters köşe geldi. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final iddiaları güçlendi. Aslıhan Gürbüz ile İsmail Demirci'nin başrolleri paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi değiştiğide gelen haberler arasında yer alıyor. Çekimleri süren dizi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 08.05.2021 00:38Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 00:38