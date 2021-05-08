Yenileri geliyor, eskiler gidiyor! Show TV o dizinin fişini çekti! Çukur final yapacak derken...

Güney bebeğin bulunması Kuzey ve kızlarına derin bir nefes aldırdı. Güney bebeğin ardından Kuzey'in en büyük kızı Feride de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Çarşıda gezdiği sırada bıçaklı biri tarafından kapkaça uğrayan Feride'nin yardımına onu yakın takibe alan Mete ve Halil İbrahim koştu.