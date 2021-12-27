Yeniden korona olan Enis Arıkan: Duyduğum en haklı isyan!

"KÖTÜYE BİR ŞEY OLMUYOR"

Ünlü oyuncunun, paylaştığı yorumda, takipçisi; "Enis Arıkan'ın Muzo rolüyle herkesle mesafeliyken ikinci kez korona olması ve Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp hiç corona olmaması. Gerçekten kötüye hiçbir şey olmuyor. Corona bile" ifadelerini kullanmıştı.