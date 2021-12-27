27 Aralık 2021, Pazartesi
Yeniden korona olan Enis Arıkan: Duyduğum en haklı isyan!
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı 'Muzaffer' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Enis Arıkan'dan kötü haber geldi. Ekranların sevilen ismi, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Evinde karantinada olan oyuncu, bir takipçisinin canlandırdığı karakter üzerinden yaptığı yorumu sosyal medya hesabından 'Hayatımda gördüğüm en haklı isyan' diyerek paylaştı.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 16:56
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