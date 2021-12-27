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Yeniden korona olan Enis Arıkan: Duyduğum en haklı isyan!

Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı 'Muzaffer' karakteriyle izleyici karşısına çıkan Enis Arıkan'dan kötü haber geldi. Ekranların sevilen ismi, ikinci kez koronavirüse yakalandı. Evinde karantinada olan oyuncu, bir takipçisinin canlandırdığı karakter üzerinden yaptığı yorumu sosyal medya hesabından 'Hayatımda gördüğüm en haklı isyan' diyerek paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 16:56 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 16:56
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Yeniden korona olan Enis Arıkan: Duyduğum en haklı isyan!

Ağustos ayında koronavirüsü atlatan oyuncu Enis Arıkan, ikinci kez koronaya yakalandı. 38 yaşındaki ünlü isim, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede test yaptırıp pozitif çıktığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

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Yeniden korona olan Enis Arıkan: Duyduğum en haklı isyan!

KORONAYA YAKALANDI

Sosyal medya üzerinden kötü haberi veren oyuncu, "2. Kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" ifadelerini kullandı. Evinde karantinada olan Arıkan, Instagram hesabından bir takipçisinin canlandırdığı karakter üzerinden yaptığı yorumu yayınladı.

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Yeniden korona olan Enis Arıkan: Duyduğum en haklı isyan!

"KÖTÜYE BİR ŞEY OLMUYOR"

Ünlü oyuncunun, paylaştığı yorumda, takipçisi; "Enis Arıkan'ın Muzo rolüyle herkesle mesafeliyken ikinci kez korona olması ve Hande Ataizi'nin 'Cana' rolüyle yakınlaşmadığı adam kalmayıp hiç corona olmaması. Gerçekten kötüye hiçbir şey olmuyor. Corona bile" ifadelerini kullanmıştı.

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Yeniden korona olan Enis Arıkan: Duyduğum en haklı isyan!

OLAY YANIT

Enis Arıkan ise hayranının bu tweetine "Duyduğum en haklı isyan" yanıtını verdi ve bu diyaloğu yaklaşık 3 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından paylaştı.

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Yeniden korona olan Enis Arıkan: Duyduğum en haklı isyan!

DİZİDE MUZO KARKATERİNE HAYAT VERİYOR

Arıkan, Gülseren Budaycıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve Kanal D'de yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde; doğuştan bir takım fiziksel gelişim sorunlarıyla doğmuş ve bu sebeple insanlardan uzak duran 'Muzo' karakterine hayat veriyor.