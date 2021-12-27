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Kurtlar Vadisi oyuncusundan heyecanlandıran fotoğraf! Yeniden mi başlıyor?

"Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?" heyecanı magazin dünyasına bomba gibi düştü. Malatyalı ünlü sinema ve televizyon oyuncusu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi severleri heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımı sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2021 19:08 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 19:08
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Kurtlar Vadisi oyuncusundan heyecanlandıran fotoğraf! Yeniden mi başlıyor?

Kurtlar Vadisi Pusu'da "Zülfikar Ağa" rolüyle hafızalarda yer eden Halil İbrahim Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan dizi ile ilgili dikkat çeken bir fotoğrafa yer verdi.

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Kurtlar Vadisi oyuncusundan heyecanlandıran fotoğraf! Yeniden mi başlıyor?

Kalaycıoğlu'nun paylaşımında Gürkan Uygun (Memati Baş), Neco (Mehmet Fikret Hazarbeyoğlu ), Zaza (Ali Sürmeli) yer aldı.

Bu paylaşım "Kurtlar Vadisi yeniden mi başlıyor?" sorusunu akıllara getirdi.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun bu paylaşımı sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

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Kurtlar Vadisi oyuncusundan heyecanlandıran fotoğraf! Yeniden mi başlıyor?

İşte Kurtlar Vadisi dizisine hayat veren ve gönüllerde taht kuran diğer ünlü isimlerin önceki ve sonraki halleri...

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Kurtlar Vadisi oyuncusundan heyecanlandıran fotoğraf! Yeniden mi başlıyor?

Oktay Kaynarca

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Kurtlar Vadisi oyuncusundan heyecanlandıran fotoğraf! Yeniden mi başlıyor?

Müge Ulusoy