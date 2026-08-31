Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi! Seyircileri heyecan dolu bir yıl bekliyor

"Dizi ATV'de izlenir" sloganıyla yıllardır izleyicisini sevilen yapımlarla buluşturan ATV, yeni yayın döneminin kapılarını bu yıl "Yine ATV'deyiz" mottosuyla açıyor.

Yeni sezonun sevilen dizi ve program yüzlerini bir araya getiren özel tanıtım filmi yayınlandı. Ekranın tanınan isimlerinin aynı filmde buluştuğu çalışma, ATV'nin yeni yayın dönemindeki güçlü yapımlarını ve renkli ekranını yansıtırken, izleyiciye de "Yine ATV'deyiz" mesajını veriyor.

ATV Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından hayata geçirilen projenin genel koordinatörlüğünü Dilaver Kıvrak, yönetmenliğini Tekin Biçer, görüntü yönetmenliğini Ömer Yılmaz, yapım sorumluluğunu ise İbrahim Çelik üstlendi. Tanıtım filminde kullanılan yapay zeka uygulamaları ve kreatif teknoloji çözümleri ise yapay zeka tabanlı prodüksiyon alanında çalışmalar gerçekleştiren Noire AI Studio imzası taşıyor.

"HER SEZONUN BİRİNCİSİYİZ, BİZ ATV'YİZ!"

YENİ SEZONUN MERAKLA BEKLENEN DİZİLERİ ATV'DE! Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht, Güneşin Doğduğu Yer, Hamal ve Mercan Köşk, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Yaz döneminde ekran yolculuğuna başlayan ve yeni sezonda da macerasını sürdürecek Altı Üstü İstanbul ile ikinci sezonunda yenilenen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanan A.B.İ. de tanıtım filminde yer aldı.