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Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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"Dizi ATV'de izlenir" sloganıyla yıllardır izleyicisini sevilen yapımlarla buluşturan ATV, yeni yayın döneminin kapılarını bu yıl "Yine ATV'deyiz" mottosuyla açıyor.

Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi! 1

Yeni sezonun sevilen dizi ve program yüzlerini bir araya getiren özel tanıtım filmi yayınlandı. Ekranın tanınan isimlerinin aynı filmde buluştuğu çalışma, ATV'nin yeni yayın dönemindeki güçlü yapımlarını ve renkli ekranını yansıtırken, izleyiciye de "Yine ATV'deyiz" mesajını veriyor.

Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi! 2

ATV Tanıtım ve Marka Yönetimi tarafından hayata geçirilen projenin genel koordinatörlüğünü Dilaver Kıvrak, yönetmenliğini Tekin Biçer, görüntü yönetmenliğini Ömer Yılmaz, yapım sorumluluğunu ise İbrahim Çelik üstlendi. Tanıtım filminde kullanılan yapay zeka uygulamaları ve kreatif teknoloji çözümleri ise yapay zeka tabanlı prodüksiyon alanında çalışmalar gerçekleştiren Noire AI Studio imzası taşıyor.

Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi! 3

"HER SEZONUN BİRİNCİSİYİZ, BİZ ATV'YİZ!"

Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi! 4

YENİ SEZONUN MERAKLA BEKLENEN DİZİLERİ ATV'DE!

Yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Aşk ve Taht, Güneşin Doğduğu Yer, Hamal ve Mercan Köşk, yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alıyor. Yaz döneminde ekran yolculuğuna başlayan ve yeni sezonda da macerasını sürdürecek Altı Üstü İstanbul ile ikinci sezonunda yenilenen hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana dönmeye hazırlanan A.B.İ. de tanıtım filminde yer aldı.

Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi! 5

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarının yanı sıra ATV'nin sevilen program yüzlerinin de bir araya geldiği film, "Yine ATV'deyiz" mottosuyla ekranın yeni dönemine dair heyecanı izleyiciyle paylaşıyor.

Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi! 6

ATV'DE PROGRAMLAR YİNE DOPDOLU!

Gündüz kuşağının sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, yeni sezonda da izleyicileri ekran başında buluşturacak. Merak edilen soruların yanıtları ve manevi sohbetler, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, yeni sezonda da heyecanı ve büyük ödülleriyle yarışmacılara kazandırmaya devam edecek. Gündemin öne çıkan başlıklarını canlı bağlantılar, özel haberler ve güçlü yayınlarıyla ekrana taşıyan ATV Haber, yine gelişmelerin takip edildiği adres olacak.

Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi! 7

Milyonların ilgiyle takip ettiği dizilerden özel haberler, setlerden kamera arkası görüntüler ve oyuncularla keyifli röportajlar Dizi TV ile ekrana taşınacak.

ATV, yeni sezonda da sevilen programları, güçlü haber yayınları ve özel içerikleriyle izleyicisine "Yine ATV'deyiz" diyecek!

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