Yeni sezonun yıldızları “Yine ATV’deyiz” dedi!

ATV'DE PROGRAMLAR YİNE DOPDOLU!

Gündüz kuşağının sevilen programları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, yeni sezonda da izleyicileri ekran başında buluşturacak. Merak edilen soruların yanıtları ve manevi sohbetler, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programlarıyla izleyiciyle buluşmayı sürdürecek.

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranların fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, yeni sezonda da heyecanı ve büyük ödülleriyle yarışmacılara kazandırmaya devam edecek. Gündemin öne çıkan başlıklarını canlı bağlantılar, özel haberler ve güçlü yayınlarıyla ekrana taşıyan ATV Haber, yine gelişmelerin takip edildiği adres olacak.