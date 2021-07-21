Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezonu için paylaşım geldi. Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu, Müfit Kayacan, Bade İşçil, Tuba Ünsal gibi isimler yer alıyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?