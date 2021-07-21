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Haberler Galeri Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen yapımları arasında bulunan Aşk 101'in yeni sezon tarihi geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sevilen dizinin oyuncuları tarafından paylaşımlar yakından takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 21.07.2021 23:41 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 23:41
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Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Netflix'in sevilen Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezonu için paylaşım geldi. Oyuncu kadrosunda Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı, Kaan Urgancıoğlu, Müfit Kayacan, Bade İşçil, Tuba Ünsal gibi isimler yer alıyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN GELECEK?

Başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesiyle beğenilen Aşk 101 dizisinin 2. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Takipçilerinin heyecanla beklediği ikinci sezon için yayın platformu Netflix'ten açıklama geldi. Yayıncı kuruluş yeni sezonun başlangıç tarihinin 30 Eylül 2021 olduğunu duyurdu.

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Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1990'lar Türkiyesi'nde, dışlanmış bir grup genç, onlarla kalmak için sebebi olsun diye sevgili öğretmenlerini birine âşık etmek için el ele verir.

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Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.

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Yeni sezon tarihi belli oldu! Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Aşk 101 yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutma konusunda plan yapan 17 yaşında bir grup asi genci odağına alan hikaye gençlerin aşkı keşfetme süreçlerini odağına alıyor.