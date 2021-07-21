Alişan'dan kardeşine duygu dolu veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!

Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı. İki çocuğum, iki yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu, Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'n bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum .Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." ifadelerini kullandı.