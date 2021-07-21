21 Temmuz 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Alişan'dan kardeşine duygu dolu veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!
Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçirdiği Kovid-19 hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşine son vedasını yapan Alişan duygu dolu bir paylaşım yaptı. İşte Alişan'ın o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 21.07.2021 22:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 22:31
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7