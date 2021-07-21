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Alişan'dan kardeşine duygu dolu veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçirdiği Kovid-19 hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Kardeşine son vedasını yapan Alişan duygu dolu bir paylaşım yaptı. İşte Alişan'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 21.07.2021 22:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 22:31
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Alişan'dan kardeşine duygu dolu veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!

Sanatçı Alişan'ın 4 haftadır yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören ve bir süre önce entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

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Alişan'dan kardeşine duygu dolu veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!

YAŞANANLAR YÜREK BURKTU

Bugün düzenlenen cenaze töreninde yaşananlar yürek burktu. Ünlü şarkıcı Alişan'ın ve ailesinin haykırışları güne damga vurdu.

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Alişan'dan kardeşine duygu dolu veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!

ALİŞAN'IN KARDEŞİ BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Selçuk Tektaş, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

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Alişan'dan kardeşine duygu dolu veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!

"SENİ BİR DAHA GÖREMEMEK BENİ DELİRTİYOR"

Ünlü şarkıcı Alişan akşam saatlerinde duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, "Abim bizi öksüz bıraktın gittin. Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın her şeyimdin.

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Alişan'dan kardeşine duygu dolu veda: Seni bir daha görememek beni delirtiyor!

Ben şimdi sensiz ne yapacağım? Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi. Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı. İki çocuğum, iki yeğenim vardı, şimdi 4 çocuğum var artık. Sen rahat uyu, Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'n bana emanet. Seni çok seviyorum abim. Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim. Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um. Seni çok seviyorum .Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..." ifadelerini kullandı.