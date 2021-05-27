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Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en başarılı Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Kubilay Aka, Alina Boz, Pınar Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizi çekimlerine ara vermişti. Dizinin başrol oyuncuları sosyal medya paylaşımları ile izleyenleri heyecanlandırıyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 00:14
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