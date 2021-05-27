Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. 1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Başarılı dizi bir dönem çekimlere ara vermişti. Netflix'in sevilen Türk dizisi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...