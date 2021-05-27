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Haberler Galeri Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en başarılı Türk yapımları arasında yer alan Aşk 101'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Kubilay Aka, Alina Boz, Pınar Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizi çekimlerine ara vermişti. Dizinin başrol oyuncuları sosyal medya paylaşımları ile izleyenleri heyecanlandırıyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 00:14
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Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. 1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101, okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Başarılı dizi bir dönem çekimlere ara vermişti. Netflix'in sevilen Türk dizisi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Dijital medya platformlarından olan Netflix'de yayınlanan Türk yapımı dizi Aşk 101'in 2'nci sezon çekimleri tamamlandı. Kısa bir süre önce dizi ekibinde patlak veren koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerine ara verilen dizide şimdi ise gözler yeni sezon tarihine çevrildi.90'lı yıllarda bir arkadaş grubunun hikayesini konu edinen Aşk 101'in yeni sezon tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Kubilay Aka, Pınar Deniz, Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, İpek Yazıcı, Selahattin Paşalı, Bade İşçil ve Tuba Ünsal'ın rol aldığı dizinin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer ve Ahmet Katıksız'ın üstleniyor

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Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 YENİ SEZON FRAGMANI GELDİ Mİ?

Aşk 101 dizisinin ikinci sezon çekimlerine başlandığı, Kaan Urgancıoğlu'nun Instagram'da paylaştığı fotoğraf ile ortaya çıkmıştı. Ancak Aşk 101 yeni sezon fragmanı henüz gelmedi.

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Yeni sezon için tüyo... Aşk 101 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.