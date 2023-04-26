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Yeni rolü çok konuşulacak! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! İşte o isim...

Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Her Salı ekranlara diziye yeni bir isim dahil oldu. Bir zamanlar Kurtlar Vadisi'yla hafızalara kazınmıştı. Yeni rolü izleiyicileri şaşırtacak. İşte, o isim...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 08:56 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 08:59
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Yeni rolü çok konuşulacak! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! İşte o isim...

Kurtlar Vadisi'yle hafızalara kazanmıştı! Show TV'nin yeni dizisi Aile'nin kadrosuna dahil oldu. Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, ünlü isimler aldığı Aile dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Diziye son olarak dahil olan isim herkesi şaşırtacak. İşte, o oyuncu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni rolü çok konuşulacak! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! İşte o isim...

KURTLAR VADİSİ'NDEN BOMBA TRANSFER

Kurtlar Vadisi'nde sergilediği oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine kavuşan Musa Uzunlar, Show TV'nin iddialı bir çıkış yakalayan ve son dönemlerde isminden en çok bahsettiren dizisi Aile'yle el sıkıştı.

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Yeni rolü çok konuşulacak! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! İşte o isim...

Son olarak yapımcılığını Fatih Aksoy ile Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Hayatımın Şansı isimli televizyon projesinde kameralar karşısına geçen Musa Uzunlar, verdiği aranın ardından Aile dizisiyle gümbür gümbür geliyor.

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Yeni rolü çok konuşulacak! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! İşte o isim...

Poyraz Karayel yapımında rol aldığı 'Bahri Umman' karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Musa Uzunlar'ın Aile dizisinde hangi rolü oynayacağı netlik kazandı. Musa Uzunlar, yapımcılığını Kerem Çatay'ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın ve senaristliğini Hakan Bonomo'nun üstlendiği Aile dizisinde 'İlyas' karakteriyle dönüyor.

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Yeni rolü çok konuşulacak! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! İşte o isim...

MUSA UZUNLAR KİMDİR?

Aslen Kemerhisar, Niğdelidir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1985 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatrolarında göreve başladı. Bursa, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı.