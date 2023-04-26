Yeni rolü çok konuşulacak! Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu! İşte o isim...

Kurtlar Vadisi'nden bomba transfer! Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisi yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Her Salı ekranlara diziye yeni bir isim dahil oldu. Bir zamanlar Kurtlar Vadisi'yla hafızalara kazınmıştı. Yeni rolü izleiyicileri şaşırtacak. İşte, o isim...