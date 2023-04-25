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Haberler Galeri Kadir Doğulu son dakika! İhanet mi etti? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

Kadir Doğulu son dakika! İhanet mi etti? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

Kadir Doğulu son dakika ihanet iddiası ortalığı karıştırdı. Çiftin sevenleri ortaya atılan iddia ile birlikte detaylarını araştırmaya başladı. 2016 yılında hayatlarını birleştiren çiftin başına gelen ilk ihanet iddiası bu değil. Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilmişti. O sıralar Kadir Doğulu bu iddiaları ti'ye almıştı. Peki Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:41
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Kadir Doğulu son dakika! İhanet mi etti? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

Kadir Doğulu Neslihan Atagül'ü aldattı mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kadir Doğulu'nun sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüleri yankı oluşturdu. İddiaların odağında olan Kadir Doğulu'nun nasıl yanıt vereceği ise merak ediliyor. Peki Neslihan ile Kadir'in evliliği bitiyor mu? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Doğulu son dakika! İhanet mi etti? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

Sosyal medya üzerinden Kadir Doğulu'nun bir mekanda başka bir kadınla samimi görüntüleri ortalığı karıştırdı. Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edildi.

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Kadir Doğulu son dakika! İhanet mi etti? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

Ancak konuya ilişkin henüz çiften bunu doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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Kadir Doğulu son dakika! İhanet mi etti? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler

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Kadir Doğulu son dakika! İhanet mi etti? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler