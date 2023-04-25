Kadir Doğulu son dakika! İhanet mi etti? Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

Kadir Doğulu son dakika ihanet iddiası ortalığı karıştırdı. Çiftin sevenleri ortaya atılan iddia ile birlikte detaylarını araştırmaya başladı. 2016 yılında hayatlarını birleştiren çiftin başına gelen ilk ihanet iddiası bu değil. Kadir Doğulu'nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk'le eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddia edilmişti. O sıralar Kadir Doğulu bu iddiaları ti'ye almıştı. Peki Neslihan Atagül Kadir Doğulu evliliği çatırdıyor mu? Aldatma iddiası son durum ne?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:15 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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