Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv’de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

İzleyiciyi her bölümde duygusal olarak etkileyecek, samimi, sıcak ve merak uyandıran bir hikaye anlatacaklarını söyleyen başarılı isim, hazırlık süreçlerini de şu şekilde özetledi;

"Sete çıkmadan önce hem yönetmenlerimizle hem de oyuncu arkadaşlarımla birlikte bol bol fikir alışverişi ve prova yaparak karaktere hazırlanabilme imkanı buldum.