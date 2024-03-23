23 Mart 2024, Cumartesi
Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv'de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı
ATV ekranlarına bomba gibi bir dizi geliyor! Türkiye'nin genç ve başarılı oyuncularından Akın Akınözü ve güzel oyuncu Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı Yaban Çiçekleri dizisi, izleyicilerin heyecanla beklediği bir yapım haline geldi. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin iddialı yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin başrol oyuncularından Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora rollerini ve izleyiciyi nelerin beklediğini anlattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:15
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