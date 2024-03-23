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Haberler Galeri Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv'de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv'de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

ATV ekranlarına bomba gibi bir dizi geliyor! Türkiye'nin genç ve başarılı oyuncularından Akın Akınözü ve güzel oyuncu Aslıhan Malbora'nın başrollerini paylaştığı Yaban Çiçekleri dizisi, izleyicilerin heyecanla beklediği bir yapım haline geldi. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, kreatif danışmalığını Zeynep Günay'ın yaptığı atv'nin iddialı yeni dizisi 'Yaban Çiçekleri'nin başrol oyuncularından Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora rollerini ve izleyiciyi nelerin beklediğini anlattı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:15 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 09:15
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Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv’de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

İzleyicilerle buluşmak için gün sayan Yaban Çiçekleri dizisinin başrol oyuncuları, Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora, rollerini ve izleyicilerin neler beklediğini anlattı.

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Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv’de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

25 Mart Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak dizide, Kılıç rolü ile izleyici karşısına çıkacak olan Akınözü, karakterini şöyle anlattı;

"Kılıç, geleneksel ve kasabanın köklü bir ailesinden geliyor. Dürüst, güvenilir, kendi doğruları olan, bunlardan da taviz vermeyen ve asıl serveti ilişkileri olan, güçlü bir karakter.

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Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv’de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

Okumaya gittiği İstanbul'daki şehir hayatının, kendi kasaba değerleri ile uyuşmaması yüzünden memleketine geri dönüyor. Bu da okumaya birlikte gittiği çocukluk aşkı Ela ile aralarına giren ilk ciddi engellerden biri oluyor. Sonradan her ikisi de başka yönlere gitse de beklenmedik bir gelişme Kılıç ve Ela'yı yine bir araya getiriyor."

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Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv’de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

İzleyiciyi her bölümde duygusal olarak etkileyecek, samimi, sıcak ve merak uyandıran bir hikaye anlatacaklarını söyleyen başarılı isim, hazırlık süreçlerini de şu şekilde özetledi;

"Sete çıkmadan önce hem yönetmenlerimizle hem de oyuncu arkadaşlarımla birlikte bol bol fikir alışverişi ve prova yaparak karaktere hazırlanabilme imkanı buldum.

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Yeni dizi Yaban Çiçekleri 25 Mart Pazartesi atv’de! Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora karakterlerini anlattı

Zeynep Günay ile tekrar çalışmak ise bu süreci ayrıca keyifli ve anlamlı kıldı. Yapım ekibinden yönetmenlerine, oyuncu kadrosundan teknik ekibine kadar herkesin yüksek özveri ve uyumla çalışıyor olmasının, ekrana ve izleyiciye de yansıyacağını düşünüyorum."