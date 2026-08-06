Yeliz Yeşilmen'in takipçisi "babanız mı?" dedi yanıt gecikmedi
Eski eşi Ali Uğur Akbaş ile yeniden bir araya gelen Yeliz Yeşilmen, sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla gündeme geldi. Paylaşımın altına gelen bir takipçi yorumu ve Yeşilmen'in verdiği yanıt sosyal medyada dikkat çekti.
Kariyerine VJ'lik ve modellikle başlayan, ardından çeşitli televizyon dizilerinde rol alan model, sunucu, şarkıcı ve oyuncu Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Asya Tuana ile Birbey adında iki çocuğu dünyaya geldi.
2021 yılında yollarını ayıran ikili, ayrılık sürecinde yaşanan tartışmaların ardından yeniden bir araya geldi.
DUYGUSAL PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yeliz Yeşilmen, Ali Uğur Akbaş ile deniz kenarında çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Ünlü isim paylaşımına şu notu düştü:
"Bazen tek bir bakış, binlerce kelimeden daha fazlasını anlatır… Yaşanmış acıları, dökülen gözyaşlarını, tarifsiz mutlulukları, heyecanı, sevgiyi, aşkı, kırgınlığı ve affedişi aynı anda taşır içinde. Çünkü gözler, kalbin en dürüst tercümanıdır. Ve bazı hikâyeler anlatılmaz... Sadece hissedilir. Anlayabilene aşk olsun."
"BABAN MI O YELİZ?" YORUMUNA SERT TEPKİ
Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak bir takipçinin yazdığı yorum sosyal medyada öne çıktı.
Fotoğrafın altına "Baban mı o Yeliz?" yorumunu yapan takipçiye Yeşilmen, önce gülme emojisiyle karşılık verdi. Daha sonra ise kendi hesabını etiketleyerek "Ayıp" ifadesini kullandı.
BOŞANMA SÜRECİNDEKİ AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Yeliz Yeşilmen ile Ali Uğur Akbaş'ın 2021 yılındaki boşanma sürecinde yaşanan gelişmeler uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
Yeşilmen, o dönemde yaptığı açıklamada, "Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" ifadelerini kullanmış, sözlerinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açıklama yapmıştı.
Ünlü isim videoda şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bugün erkeklere sorduğunuz zaman 'her evde şiddet var' derler, kadınlar da bunu sineye çeker. Fiziksel şiddet var, psikolojik şiddet var... Var da var! Benim parkinson annesi babam, yaşlı bir annem var. Benim arkamdaki tek gücüm medyam. Benim üzülmem, ağlamam neden bu kadar ayıp. Kocamı zan altında bırakmak istemiyorum. İstesem daha farklı şeyler söylerdim. Aramda yaşadığım sorunlar var ama Bergen'e bunu yaşatan adamın karaktersizliği ile kocamı bir tutamam. Sinirle ağzımdan başka şeyler çıkmış olabilir ama durup dururken mi çıktı, hayır bir yaşanmışlıkla çıktı."
BİRLİKTELİKLERİNE YENİDEN ŞANS VERDİLER
Fırtınalı boşanma sürecinin ardından Yeliz Yeşilmen, eski eşi Ali Uğur Akbaş ile yeniden bir araya geldiğini sosyal medya paylaşımlarıyla duyurdu.
Ünlü isim, birlikte çekildikleri fotoğrafları "Hoş geldin 2025... Başta sağlık ve huzur, aşk, para getir." notuyla paylaşarak ilişkilerine yeniden şans verdiklerini açıklamıştı.