Yeliz Yeşilmen’in Adana’daki evi için yıkım kararı: Anılarım gidiyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem 10 ili vurdu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olurken hasarlı binaların tespiti için de çalışmalar başladı. Depremin vurduğu illerden biri olan Adana'da ailesi yaşayan ve çocukluğu da orada geçen Yeliz Yeşilmen depremin ilk gününden itibaren büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babasına sağ salim kavuşan oyuncu yıkım kararı alınan evlerinin son halini yayınlayarak duygularını anlattı.