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Yeliz Yeşilmen’in Adana’daki evi için yıkım kararı: Anılarım gidiyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem 10 ili vurdu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olurken hasarlı binaların tespiti için de çalışmalar başladı. Depremin vurduğu illerden biri olan Adana'da ailesi yaşayan ve çocukluğu da orada geçen Yeliz Yeşilmen depremin ilk gününden itibaren büyük üzüntü yaşadı. Anne ve babasına sağ salim kavuşan oyuncu yıkım kararı alınan evlerinin son halini yayınlayarak duygularını anlattı.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 16:40
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Yeliz Yeşilmen’in Adana’daki evi için yıkım kararı: Anılarım gidiyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki şiddetli deprem, çok sayıda can kaybına sebep olurken yıkımların yanı sıra ağır hasarlı binalar da büyük tehlike arz ediyor.

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Yeliz Yeşilmen’in Adana’daki evi için yıkım kararı: Anılarım gidiyor

Kendisi de Adanalı olan Yeliz Yeşilmen depremde hayatını kaybeden yakınları ağlıyor. Yeliz Yeşilmen'in anne ve babasının yaşadığı, çocukluğunun geçtiği evleri de deprem büyük hasar aldı.

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Yeliz Yeşilmen’in Adana’daki evi için yıkım kararı: Anılarım gidiyor

Depremin vurduğu illerden biri olan Adana'da ailesi yaşayan ve çocukluğu da orada geçen Yeliz Yeşilmen depremin ilk gününden itibaren büyük üzüntü yaşadı.

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Yeliz Yeşilmen’in Adana’daki evi için yıkım kararı: Anılarım gidiyor

Anne ve babasına sağ salim kavuşan oyuncu yıkım kararı alınan evlerinin son halini yayınlayarak duygularını anlattı.

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Yeliz Yeşilmen’in Adana’daki evi için yıkım kararı: Anılarım gidiyor

Yeliz Yeşilmen'in "Anılarım yıkılmak üzere..." dediği paylaşımı takipçilerini hüzünlendirdi...