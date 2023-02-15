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Haberler Galeri Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: "Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”

Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: "Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”

Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile bugüne kadar binlerce kişiye yardım ulaştıran Gamze Özçelik Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu bölgede almıştı. Çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Özçelik'in bünyesinde yer aldığı yardım derneği aracılığıyla yeni bir karesi ortaya çıktı. Özçelik'in paylaşımındaki notu herkesi duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 15.02.2023 17:04
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Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”

Deprem felaketinin ilk günlerinden bu yana deprem bölgesinde olan Gamze Özçelik, takdir toplamaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilimizde yıkıcı hasara neden olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acı bilançosu artıyor.

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Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”

"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve diğer 9 ilde herkes canla başla çalışıyor. Hem arama kurtarma operasyonu hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için pek çok ünlü isim de bölgede. O isimler arasında Gamze Özçelik de yer alıyor.

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Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”

Günlerdir canla başla depremzedelere yardım eden Gamze Özçelik'in Instagram'dan "Yanımızda bir anne ve bebeği kefenle yatıyor, baba ve sarıldığı kızı çıkarılmaya çalışılıyor. Bazı müteahhitler ve inşaat firmaları sizin gerçekten bu dünyada da ahirette de yatacak yeriniz yok! Yanımızda bir bina sapasağlam dururken bu bina 10 saniyede yıkılmış" diyerek paylaştığı o anlar yürek sızlatmıştı.

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Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”

Gamze Özçelik'in bünyesinde faaliyet gösterdiği yardım kuruluşunun sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda şu not yer aldı: