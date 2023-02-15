Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: "Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”

"Yüzyılın felaketi" olarak adlandırılan depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ve diğer 9 ilde herkes canla başla çalışıyor. Hem arama kurtarma operasyonu hem de hayatta kalanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi için pek çok ünlü isim de bölgede. O isimler arasında Gamze Özçelik de yer alıyor.