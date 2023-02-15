HaberlerGaleriDeprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: "Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”
Deprem bölgesi için canla başla çalışan Gamze Özçelik: "Günler geceleri, geceler günleri kovaladı”
Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile bugüne kadar binlerce kişiye yardım ulaştıran Gamze Özçelik Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu bölgede almıştı. Çalışmalarını sessiz sedasız sürdüren Özçelik'in bünyesinde yer aldığı yardım derneği aracılığıyla yeni bir karesi ortaya çıktı. Özçelik'in paylaşımındaki notu herkesi duygulandırdı.