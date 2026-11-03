Yeliz Yeşilmen zayıflama uğruna kendini yıpratanlara isyan etti
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Yeliz Yeşilmen, ünlü isimlerin zayıflama hırsına tepki gösterdi. Bu durumdan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Yeşilmen, "Şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor" sözleriyle dikkat çekti.
Bir dönemin popüler isimlerinden Yeliz Yeşilmen, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Yeşilmen, bu kez ünlü isimlerin kilo verme telaşına ve zayıflamak uğruna yaptıklarına tepki gösterdi.
"MİDE BULANDIRIYOR"
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şu zayıflama derdi, şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor." ifadelerini kullanan Yeşilmen, sözlerinin belirli bir kişiye yönelik olmadığını, genel olarak zayıflama hırsını eleştirdiğini belirtti.
"ARTIK AYNAYA BAKACAK HÂLLERİ KALMADI"
Yeşilmen, açıklamasının devamında zayıflama uğruna kendilerini yıpratan kişilere üzüldüğünü ifade ederek şu sözleri kullandı:
"Şu zayıflama derdi, şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor. Bu kişi için söylemiyorum, geneli için. Hepsi gerçekten artık midemi bulandırıyor. Bu zayıflama hırsınız nedir? Azıcık kendinize güveniniz olsun. Bence eski hâli daha güzeldi. Gerçekten çok üzülüyorum. Zayıflama hırsı olup kendini harap eden tüm ünlülere, tüm normal insanlara, herkese çok çok çok üzülüyorum. Artık aynaya bakacak hâlleri kalmadı. Sözüm meclisten dışarı, kameradaki arkadaşımızla ilgili değil, genel."
YELİZ YEŞİLMEN'İN ÖZEL HAYATI
Yeliz Yeşilmen, 2010 yılında iş insanı Ali Uğur Akbaş ile evlendi. Bu evlilikten iki çocuk sahibi olan çift, yaşadıkları anlaşmazlıkların ardından 2021 yılında resmen boşandı.
Yaklaşık üç yıllık ayrılığın ardından ilişkilerine ikinci bir şans veren ikili, 2025 yılının başında yeniden barıştıklarını ve birlikte yaşamaya başladıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Çift, şu anda resmî nikâh kıymadan birlikteliklerini sürdürüyor.