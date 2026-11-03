"ARTIK AYNAYA BAKACAK HÂLLERİ KALMADI"

Yeşilmen, açıklamasının devamında zayıflama uğruna kendilerini yıpratan kişilere üzüldüğünü ifade ederek şu sözleri kullandı:

"Şu zayıflama derdi, şu zayıflama çılgınlığı gerçekten artık midemi bulandırıyor. Bu kişi için söylemiyorum, geneli için. Hepsi gerçekten artık midemi bulandırıyor. Bu zayıflama hırsınız nedir? Azıcık kendinize güveniniz olsun. Bence eski hâli daha güzeldi. Gerçekten çok üzülüyorum. Zayıflama hırsı olup kendini harap eden tüm ünlülere, tüm normal insanlara, herkese çok çok çok üzülüyorum. Artık aynaya bakacak hâlleri kalmadı. Sözüm meclisten dışarı, kameradaki arkadaşımızla ilgili değil, genel."