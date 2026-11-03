Bir şarkı için daire parası ödemişti: Cenk Eren'den Nazan Öncel'e yıllar sonra sitem

Cenk Eren, Nazan Öncel'le yaşadığı küslüğün nedenini katıldığı bir programda anlattı. Aylar süren albüm çalışmasının ardından yaşanan anlaşmazlığı ve Ajda Pekkan'la çekilen fotoğrafın perde arkasını açıkladı.

Şarkıcı Cenk Eren, "Rölanti" programında Nazan Öncel'le yaşadığı küslüğün perde arkasını anlattı. Öncel'in kendisine albüm yapmayı teklif ettiğini ve aylarca birlikte çalıştıklarını belirten Eren, süreçte yaşanan bir anlaşmazlığın ilişkilerini etkilediğini söyledi.

Eren, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Bana albüm yapacaktı. Aylarca çalıştık. Sonra kız kardeşinin Nükhet Duru'yla yaptığımız programa dahil olmasını istedi. Bunun tek başıma verebileceğim bir karar olmadığını söyledim. Ardından eşi arayıp Nazan Hanım'ın bana albüm yapmasının kariyerine zarar vereceğini düşündüğünü söyledi. Çok üzüldüm."

NAZAN ÖNCEL'E SİTEM ETTİ Yaşananların kendisini derinden üzdüğünü ifade eden Cenk Eren, Nazan Öncel'e de sitem etti. Şarkıcının albüm sürecinde kendisine verdiği ilk şarkıyı hatırlatan Eren, yaşananlara anlam veremediğini dile getirdi. Eren, Öncel'e yönelik sitemini şu sözlerle ifade etti: "İlk şarkıyı niye verdiniz? Benim kariyerinize zarar verecek biri olduğumu 5 ay sonra mı anladınız?"

"10 SENE ÖNCE BİR ŞARKI İÇİN BENDEN BİR DAİRE PARASI ALMIŞTINIZ" Cenk Eren, geçmişte Nazan Öncel'in Cihangir'deki 1+1 dairelerin fiyatlarıyla ilgili sosyal medya paylaşımına yaptığı yorumla da gündeme gelmişti. Eren, paylaşımın altına "10 sene önce bir şarkı için benden bir daire parası almıştınız" ifadelerini yazmıştı. Şarkıcı, söz konusu yorumunda da Nazan Öncel'le aralarında yaşanan şarkı alışverişine gönderme yaptığını belirtti.

AJDA PEKKAN'LA ÇEKİLEN FOTOĞRAF HAKKINDA KONUŞTU Cenk Eren, geçmişte Ajda Pekkan'ı dudaklarından öptüğü iddiasıyla gündeme gelen fotoğraf hakkında da açıklamalarda bulundu.