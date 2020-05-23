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Haberler Galeri Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Bergen gibi olmak istemiyorum

Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Bergen gibi olmak istemiyorum

Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından paylaştığı video ile herkesi korkuttu. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yeliz Yeşilmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Her anını sosyal medyada paylaşan Yeliz Yeşilmen bu kez herkesi endişelendirdi. Hüngür hüngür ağladığı videoda 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' dedi. Yeliz Yeşilmen'in bu sözleri eşi Ali Uğur Akbaş'a söylediği şüphesi gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 18:03
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Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Bergen gibi olmak istemiyorum

Yeliz Yeşilmen Instagram sayfasında paylaştığı video ile endişelendirdi. Hüngür hüngür ağlayan Yeşilmen, "Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var" dedi.

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Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Bergen gibi olmak istemiyorum

Yeliz Yeşilmen'in sosyal medyada paylaştığı sözler endişelendirdi:

Bazen kelimeler düğümlenir hiçbir şey söyleyemezsin. Dinmeyen, bitmeyen, sonu gelmeyen acılarım var. Anlatacak, paylaşacak kimsem yok. İçimdeki duyguları dökmezsem aklımı kaçırabilirim, ölebilirim.

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Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Bergen gibi olmak istemiyorum

"KONUŞURSAM AĞZINIZ AÇIK KALIR"

Bakın arkadaşlar şu kadarını söyleyeyim, ben başıma her türlü kötü olay geldiğinde cazgırlık yapmam, ortalara kendimi atmam, susarım, sabrederim. En yakınlarım, yanımda çalışanlar, bütün ailem bilir; hatta nasıl bir sabır bu derler. Çok eski kadınları düşünün, her şeye rağmen sabredip susan kadınlardanım ama ağzımı bir açtım mı, terbiyemi bozmayarak öyle şeyler kanıtlarım ki sizin de ağzınız açık kalır.

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Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Bergen gibi olmak istemiyorum

"AĞLAMAKTAN GÖZLERİM ŞİŞTİ"

Yeşilmen sözlerine şu şekilde devam etti, "Evet bugün ağladım, iki saat ağladım. Gözlerim yanıyor, şişti. Sonra kızım geldi makyaj yaptı, yapmak zorunda olduğum reklamlarım var, ekmek param, ben para kazanmak zorundayım. Mecburum buna. Şu an kimseye bir şey açıklamayacağım, ok yaydan çıkmıştı, durduruldu. Açıklamıyorum, açıklamayacağım; ben de zamanı geldiğinde dökerim. Kimle ilgili olduğunu, neyle olduğunu da söylemeyeceğim. Bu konuyu kapatıyorum, kapatmak zorundayım çünkü ev halkının hepsi üzüldü. Her zaman güçlü olmak zorundayız. Biz Türk kadını var ya dünyada bir numarayız." diye konuştu.

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Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Bergen gibi olmak istemiyorum

Anne ve babasının olaylardan habersiz olduğunu söyleyen Yeliz Yeşilmen daha sonraki paylaşımlarında ise şunları söyledi:

Yeliz Yeşilmen, iyi niyetinin fazla kullanıldığını, sonunun eşi tarafından yüzüne atılan kezzapla görme yetisini kaybeden ve öldürülen Bergen gibi olmasını istemediğini söyledi. Yeşilmen, "İyi niyetimin daha fazla kullanılmasını artık istemiyorum. Çok büyük fedakârlıklar yaptım, her konuda da yapıyorum ama sonumun Bergen gibi olmasını da istemiyorum" dedi.