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Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı: Bergen gibi olmak istemiyorum
Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından paylaştığı video ile herkesi korkuttu. 2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan Yeliz Yeşilmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. Her anını sosyal medyada paylaşan Yeliz Yeşilmen bu kez herkesi endişelendirdi. Hüngür hüngür ağladığı videoda 'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' dedi. Yeliz Yeşilmen'in bu sözleri eşi Ali Uğur Akbaş'a söylediği şüphesi gündeme geldi.
Giriş Tarihi: 23.05.2020 18:01 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 18:03
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