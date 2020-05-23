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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'tan o isimlere sert tepki

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş, Sabah'a çok özel açıklamalarda bulundu. İlk defa dönem dizisinde oynadığını açıklayan Savaş, diziye hazırlık sürecini, Dündar Beyi anlattı. Dizide Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit'ten de övgü dolu sözlerle bahseden Savaş, 'Diziden kimse nemalanmaya çalışmasın' diyerek bazı tarihçilere sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 23.05.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 17:08
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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'tan o isimlere sert tepki

Atv'nin ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'da Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş, sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Dizinin başladığı günden beri reytinglerde ilk sırada yer almaya alıştıklarını söyleyen Savaş, "Her bölümü neredeyse yüksek reytinglere ulaşarak birinci olması çok keyifli. Böyle bir işin içine olmaktan çok mutluyum." dedi.

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'tan o isimlere sert tepki

"RAGIP SAVAŞ, DÜNDAR BEY'E BİR SAATE DÖNÜŞÜYOR"

İlk defa dönem dizisinde oynadığını belirten ve bunun çok zor bir iş olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu Canlandırdığı Dündar Bey'le ilgili açıklamalarda bulundu:

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'tan o isimlere sert tepki

"Dönem dizisinde oynamak çok meşakkatli. Dündar Bey'e dönüşmem kostümü makyajı her şeyiyle 1 saatimi alıyor. Çok kolay bir rol değil. Tabi ki takdir seyircinin ama ben beğeniyorum Dündar Bey'i."

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'tan o isimlere sert tepki

"5 AY AT BİNME KILIÇ KULLANMA VE OK ATMA EĞİTİMLERİ ALDIK"

Savaş, yapımcı Mehmet Bozdağ ile geçtiğimiz yıl mayısta görüştüklerini ve anlaştıklarını anlatırken, kısa bir zaman sonra da çalışmalara başladıklarını söyledi.

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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'tan o isimlere sert tepki

Savaş; "Çiftlikte at binme kılıç kuşanma ve ok atma eğitimlerine başladık. Haziran'dan Ekim'e kadar 5 aylık süreçte kondisyonu yüksek tutmaya çalıştık. Her sahnenin koreografisi var. Kılıçları sallayarak olmuyor o sahneler. Ok atmak o kadar kolay bir şey değil. Hepsini öğrendik. Keyifliydi de aynı zamanda. O çiftlikte o süreçte arkadaşlıklar dostluklar pekişti." diye konuştu