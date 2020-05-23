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Kuruluş Osman’ın Dündar Bey'i Ragıp Savaş'tan o isimlere sert tepki
ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş, Sabah'a çok özel açıklamalarda bulundu. İlk defa dönem dizisinde oynadığını açıklayan Savaş, diziye hazırlık sürecini, Dündar Beyi anlattı. Dizide Osman Bey'i oynayan Burak Özçivit'ten de övgü dolu sözlerle bahseden Savaş, 'Diziden kimse nemalanmaya çalışmasın' diyerek bazı tarihçilere sert tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 23.05.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 17:08
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