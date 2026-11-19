Yavuz Bingöl'ün ameliyatı ertelendi! Menajeri sağlık durumunu açıkladı

Safra kesesindeki taş nedeniyle hastaneye kaldırılan 62 yaşındaki Yavuz Bingöl'ün ameliyatı, ertelendi. Ünlü sanatçının eşinden ise hastaneden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, birkaç gün önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Safra kesesindeki taş nedeniyle sağlık sorunu yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki sanatçının tedavisi sürüyor.

BUGÜN AMELİYAT OLMASI BEKLENİYORDU Hastanede yapılan tetkik ve kontrollerin ardından Bingöl'ün ameliyat olmasına karar verildi. Bugün (19 Aralık) ameliyat edilmesi beklenen sanatçının operasyonu ise ertelendi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA Bingöl'ün menajeri Erden Demir, Milliyet'e yaptığı açıklamada, sanatçının enfeksiyon değerlerinin stabil hale getirilmeye çalışıldığını ve bu nedenle ameliyatın ileri bir tarihe alındığını belirtti.

BİNGÖL'ÜN EŞİNDEN HASTANEDEN PAYLAŞIM Öte yandan Yavuz Bingöl'ün eşi Nilşah Ağaoğlu Bingöl de hastaneden çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına "Hastalıkta sağlıkta tamam da MR'da neden" notunu düşen Ağaoğlu Bingöl'ün gönderisine çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

TEMMUZ AYINDA DA RAHATSIZLANMIŞTI Yavuz Bingöl, geçtiğimiz temmuz ayında da safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmek zorunda kalmıştı.