Cem Yılmaz'ın 14 yaşındaki oğlu Kemal'in son hali sosyal medyada gündem oldu!
Kalp krizi sonrası sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, bu kez 14 yaşındaki oğlu Kemal ile gündeme geldi. Ünlü komedyenin oğluyla yaptığı paylaşımda Kemal'in son hali dikkat çekti.
Göğüs ve sırt bölgesinde şiddetli ağrı hisseden Cem Yılmaz'a ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılmış, 53 yaşındaki ünlü sanatçı daha sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.
KALP KRİZİNİ ATLATTI, SAĞLIĞINA KAVUŞTU
Yapılan incelemelerde kalbinin ön yüzünü etkileyen ciddi bir kalp krizi geçirdiği belirlenen ünlü komedyen, anjiyoya alınmıştı. El bileğinden girilerek yaklaşık 40 dakika süren operasyonla kalp krizine neden olan damara balon ve stent uygulanmıştı.
Operasyonu gerçekleştiren ÇOMÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit, erken müdahale sayesinde ünlü sanatçının sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.
Cem Yılmaz da hastaneden yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi vermişti. Ünlü komedyen, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Sağ olun arkadaşlar, iyiyim. Tam G.O.R.A.'nın çekimleri bitti. 'Şimdi iş bitince çıkar yorgunluğu; sette hiç belli etmez, kemiklerin ağrır iş bitince' dedim. Dün göğsüme ve sırtıma kötü bir ağrı saplandı. Eve gidip yatsam hâlâ yatıyor olurdum…
Ayvacık'taki ilk hastanede ve burada, Çanakkale'de benimle ilgilenen arkadaşlarıma teşekkür ederim. Daha sonra detaylıca da edeceğim. Soran, arayan, gelen herkese teşekkür ederim. Sağlık Bakanımız da sağ olsun, geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Tüm sağlık dünyası zaten beni sever, ne mutlu bana…
Neyse, kötü bir gün geçirdim vesselam. Doktorlar 'Stresten uzak durun' dedi, güldüm. :) Yine 'Abi, az iç', 'Saçını kesti, yeni imaj' diyenlere bir sözüm var: Siz olmasanız hayatta kalp krizi de olmazdı. :)
Sevenlere tekrar tekrar teşekkür ederim. Sağlıklı olun inşallah."
"DOKTORUM YASAKLADI"
Tedavisinin ardından evinde bir süre dinlenen Cem Yılmaz, eski sağlığına kavuştu. Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette yaptığı esprili açıklamayla da gündeme gelmişti. "İlişkiniz var mı?" sorusuna Yılmaz, "Doktorum yasakladı" yanıtını vermişti.
Ünlü komedyen, son olarak oğlu Kemal ile yaptığı paylaşımla dikkat çekti.