Yavuz Bingöl'ün sağlık durumunda yeni gelişme! Ameliyat kararı alındı

Safra kesesinde taş tespit edilen usta sanatçı Yavuz Bingöl, İstanbul'da hastaneye kaldırıldı. Ameliyat kararı alınan sanatçının operasyonunun gece saatlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Yavuz Bingöl'den sevenlerini endişelendiren haber geldi. Safra kesesinde taş tespit edilen sanatçı, İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırıldı.

AMELİYATA ALINACAK Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, Bingöl'ün safra kesesinin ameliyatla alınmasına karar verdi. Ünlü sanatçının operasyonunun gece saatlerinde gerçekleştirilmesinin planlandığı öğrenildi.

TEMMUZ AYINDA KONSERİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI Yavuz Bingöl, safra kesesi rahatsızlığı nedeniyle temmuz ayında da sağlık sorunları yaşamıştı. Doktorunun uçak yolculuğuna izin vermemesi üzerine sanatçı, Malatya'daki konserine katılamamış, onun yerine Ender Balkır sahne almıştı.

Konser iptalinin ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bingöl, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaparak, "Çok önemli bir şey yok, sadece safra kesemde bir problem var" ifadelerini kullanmıştı.

O dönem ameliyat olmayı planladığını da dile getiren sanatçı, operasyon için temmuz sonu ya da ağustos başını işaret etmişti.