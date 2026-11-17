Münir Özkul'un filmleri için hukuk mücadelesi! Kızı bir kez daha mahkemede

Yeşilçam'ın efsane ismi Münir Özkul'un filmlerinin yayın hakları nedeniyle başlayan hukuk mücadelesinde kızı Güner Özkul Orhon, yapım şirketine 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Orhon, babasının eserlerinin izinsiz şekilde farklı mecralarda yayımlanmasına itiraz etti.

Ocak 2018'de hayatını kaybeden usta sanatçı Münir Özkul'un filmleri, aradan geçen yıllara rağmen televizyon ekranlarında ve dijital platformlarda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Hababam Sınıfı'nda Mahmut Hoca, Bizim Aile'de ise Yaşar Usta karakteriyle hafızalara kazınan Münir Özkul, bu kez filmlerinin yayın haklarına ilişkin açılan davayla gündeme geldi. Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon'un daha önce de Arzu Film, Gülşah Film ve Melek Film'e karşı benzer davalar açmıştı.

"HAKLARI GASP EDİLİYOR" Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Münir Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, babasının rol aldığı filmlerin izinsiz şekilde televizyon kanallarına ve dijital platformlara satılarak gelir elde edildiği iddiasıyla yapım şirketi Burç Film'e dava açtı. Güner Özkul Orhon, "Babamın hakları gasp ediliyor" diyerek soluğu adliyede aldı.

FİLMLERİN YAYINLANMASINA İTİRAZ ETTİ Güner Özkul Orhon, babasının hayattayken icracı sanatçı sıfatıyla yer aldığı filmler için ilgili yapım şirketine dijital platform, internet ve televizyon yayınlarını kapsayan bir hak devrinde bulunmadığını belirtti. Söz konusu eserlerin, sanatçının izni olmadan farklı mecralarda yayımlanarak üçüncü kişilere ulaştırılmasının hak ihlali olduğunu savundu.