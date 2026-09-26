Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı
Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Oğullarından birinin Fenerbahçe formasıyla uyuduğu ve uyandığı anları paylaşan Şefkatli, gönderilerine yazdığı esprili notlarla dikkat çekti.
2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz çocukları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.
TİCARETE ATILDI
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ticarete atılarak kendi markasını kuran Şefkatli, bir yandan da ikiz oğullarıyla vakit geçiriyor. Ünlü isim, çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
"BÖYLE UYUMUŞ, BÖYLE UYANDI"
Şefkatli, son olarak yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çekti. Oğullarından birinin yastığına giydirilen Fenerbahçe formasını "Böyle uyumuş" notuyla paylaşan Şefkatli, bir başka gönderisinde ise Emir'in Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu "Böyle uyandı" notuyla takipçilerine sundu.
Şefkatli, bu paylaşımlarıyla ailesinin Fenerbahçe sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.
GÜLDÜREN PAYLAŞIM
Fenomen isim, geçtiğimiz saatlerde de siyah-beyaz bir kare paylaşarak fotoğrafın üzerine "Esir alınan baba" notunu düşmüştü.