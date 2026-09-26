-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Yasemin Şefkatli, ikiz oğullarıyla yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada gündem oldu. Oğullarından birinin Fenerbahçe formasıyla uyuduğu ve uyandığı anları paylaşan Şefkatli, gönderilerine yazdığı esprili notlarla dikkat çekti.

Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı 1

2021 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz çocukları Sinan Emir ve İbrahim Ayel'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı 2

TİCARETE ATILDI

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ticarete atılarak kendi markasını kuran Şefkatli, bir yandan da ikiz oğullarıyla vakit geçiriyor. Ünlü isim, çocuklarıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı 3

"BÖYLE UYUMUŞ, BÖYLE UYANDI"

Şefkatli, son olarak yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çekti. Oğullarından birinin yastığına giydirilen Fenerbahçe formasını "Böyle uyumuş" notuyla paylaşan Şefkatli, bir başka gönderisinde ise Emir'in Fenerbahçe formasıyla verdiği pozu "Böyle uyandı" notuyla takipçilerine sundu.

Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı 4

Şefkatli, bu paylaşımlarıyla ailesinin Fenerbahçe sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı 5

GÜLDÜREN PAYLAŞIM

Fenomen isim, geçtiğimiz saatlerde de siyah-beyaz bir kare paylaşarak fotoğrafın üzerine "Esir alınan baba" notunu düşmüştü.

Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı 6

YASEMİN ŞEFKATLİ İLE İDO TATLISES'İN TANIŞMA HİKAYESİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yasemin Şefkatli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada İdo Tatlıses ile tanışma hikayesini anlatmış, ünlü isimle ilk karşılaşmasında neler hissettiğini de paylaşmıştı. Şefkatli, o dönem çocuk sahibi olma planlarıyla ilgili soruya da yanıt vermişti.

Şefkatli, İdo ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekânda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı. Restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önceden İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım. Galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum ama hoşuma da gitmişti."

Yasemin Şefkatli’den Fenerbahçe paylaşımı 7

İdo Tatlıses'i ilk gördüğünde neler hissettiğini de anlatan Şefkatli, o dönem evlilik ve çocuk sahibi olma planlarından da söz etmişti:

"İlk tanıdığımda İdo asi ruhlu bir adamdı. 'Evleneceğim adam bu' dememiştim ama etkilenmiştim. Düğün günü çok az şeyi hatırlıyorum. Düğüne çıkış anımı, 'evet' dediğimiz anı... Ama çok keyifliydi, güzel bir hatıra kaldı hepimize. Şu an çocuk düşünmüyoruz, evliliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Sonra inşallah bir gün olur."

Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı
Sonraki Galeri
Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin