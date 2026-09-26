YASEMİN ŞEFKATLİ İLE İDO TATLISES'İN TANIŞMA HİKAYESİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?

Yasemin Şefkatli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada İdo Tatlıses ile tanışma hikayesini anlatmış, ünlü isimle ilk karşılaşmasında neler hissettiğini de paylaşmıştı. Şefkatli, o dönem çocuk sahibi olma planlarıyla ilgili soruya da yanıt vermişti.

Şefkatli, İdo ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Beş yıl oldu biz tanışalı. İdo ile iki hafta boyunca bir mekânda karşılaşıyorduk. İdo da bir gün beni görüp Instagram'ına bir fotoğraf koydu. Üzerinde sarı bir tişört vardı. Restoranın adını yazıp 'Sarışın kız beni bul' yazdı. Daha önceden İdo ile tanışmıyorduk. Sonra sosyal medya hesabına baktım. Galiba İdo'ya ilk mesajı da ben attım. Paylaşımını biraz komik bulmuştum ama hoşuma da gitmişti."