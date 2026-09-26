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Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Haluk Bilginer ile evliliğinden Nazlı adında bir kızı bulunan Aşkın Nur Yengi, konuk olduğu programda özel hayatına dair merak edilenleri anlattı. Ünlü sanatçı, Sezen Aksu ile çalışan kızının müzik kariyerine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı 1

Aşkın Nur Yengi, Kaan Ölker'in sunduğu Popcast programına konuk oldu. Müzik kariyerine 13 yaşında Sezen Aksu'nun sahnesinde başlayan Yengi, çocuk yaşta çalışmaya başlamasının hayatına etkilerini anlatırken kızı Nazlı'nın müzik yolculuğundan da söz etti.

Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı 2

ÇOCUK YAŞTAN BERİ SAHNELERDE

Yengi, o yaşlardan itibaren sorumluluk sahibi olmak zorunda kaldığını belirterek, "Hep doğru ve dikkatli olmalısın. Özenli olmalısın. Dolayısıyla 15 yaşındaki bir genç kız olmadım hiçbir zaman. Hep özenli, gayretliydim" ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı 3

Sanatçı, kızı Nazlı'ya hamileyken plasenta previa nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini de anlattı. Hamileliği sırasında yaşadığı riskten söz eden Yengi, "Kaslardaki damarlar patlıyor. Bebekle beraber hayatını kaybetme riskin var. Ve hiç kıpırdamadan yatman gerekiyor. Bu arada büyüdükçe bu olay daha da derinleşiyor. Çünkü çocuk büyüdükçe damarlar da genişliyor" dedi.

Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı 4

Uzun süre dinlenmek zorunda kaldığını belirten sanatçı, yaşadığı süreci "Hep el bombası taşıyorsun içinde" sözleriyle anlattı. Yengi, kızının yedi aylıkken dünyaya geldiğini belirterek, "Bir mucizeyle geldi hayatıma" ifadelerini kullandı.

Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı 5

NAZLI'NIN MÜZİK YETENEĞİNİ SEZEN AKSU FARK ETTİ

Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında evlendiği oyuncu Haluk Bilginer ile aynı yıl dünyaya gelen kızı Nazlı'nın müziğe olan ilgisinden de bahsetti. Yengi ve Bilginer, 2012 yılında boşanmıştı.

Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı 6

Kızının müzik kariyeri konusunda herhangi bir yönlendirme yapmadıklarını belirten Yengi, Nazlı'ya "Sen ne istiyorsan onu yap" dediklerini söyledi.

Ancak Sezen Aksu'nun Nazlı'nın sesini ilk duyduğu andan itibaren onun yeteneğini fark ettiğini anlatan Yengi, "Sezen abla bırakmadı" dedi.

Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı 7

Nazlı'nın eğitim döneminde yaptığı bazı kayıtları Sezen Aksu'ya dinlettiklerini söyleyen Aşkın Nur Yengi, Aksu'nun kayıtları çok beğendiğini belirterek, "Bayıldı, bayıldı. Hikâye aslında öyle başladı" sözleriyle kızının müzik yolculuğunda Sezen Aksu'nun önemli bir rolü olduğunu anlattı.

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