Sezen Aksu sesini duyunca peşini bırakmadı! Aşkın Nur Yengi, kızı Nazlı’nın müzik yolculuğunu anlattı

Haluk Bilginer ile evliliğinden Nazlı adında bir kızı bulunan Aşkın Nur Yengi, konuk olduğu programda özel hayatına dair merak edilenleri anlattı. Ünlü sanatçı, Sezen Aksu ile çalışan kızının müzik kariyerine dair de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aşkın Nur Yengi, Kaan Ölker'in sunduğu Popcast programına konuk oldu. Müzik kariyerine 13 yaşında Sezen Aksu'nun sahnesinde başlayan Yengi, çocuk yaşta çalışmaya başlamasının hayatına etkilerini anlatırken kızı Nazlı'nın müzik yolculuğundan da söz etti.

ÇOCUK YAŞTAN BERİ SAHNELERDE Yengi, o yaşlardan itibaren sorumluluk sahibi olmak zorunda kaldığını belirterek, "Hep doğru ve dikkatli olmalısın. Özenli olmalısın. Dolayısıyla 15 yaşındaki bir genç kız olmadım hiçbir zaman. Hep özenli, gayretliydim" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, kızı Nazlı'ya hamileyken plasenta previa nedeniyle zorlu bir süreç geçirdiğini de anlattı. Hamileliği sırasında yaşadığı riskten söz eden Yengi, "Kaslardaki damarlar patlıyor. Bebekle beraber hayatını kaybetme riskin var. Ve hiç kıpırdamadan yatman gerekiyor. Bu arada büyüdükçe bu olay daha da derinleşiyor. Çünkü çocuk büyüdükçe damarlar da genişliyor" dedi.

Uzun süre dinlenmek zorunda kaldığını belirten sanatçı, yaşadığı süreci "Hep el bombası taşıyorsun içinde" sözleriyle anlattı. Yengi, kızının yedi aylıkken dünyaya geldiğini belirterek, "Bir mucizeyle geldi hayatıma" ifadelerini kullandı.