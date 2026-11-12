Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt

32 yaşında yeniden öğrenci olmak için Londra'ya taşınan Sibil Çetinkaya, tavuk suyu çorbası yapmaya çalışırken annesinden yardım istediği anlarla sosyal medyada gündem oldu. Yasemin Sakallıoğlu ise Çetinkaya'nın mutfak macerasını mizahi bir videoyla taklit etti.

YouTube'da yayımladığı seyahat ve günlük yaşam vloglarıyla tanınan Sibil Çetinkaya, son yıllarda moda haftalarından yaptığı paylaşımlar ve markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. 32 yaşında yeniden öğrenci olmaya karar veren Sibil Çetinkaya, eğitim hayatına devam etmek için Londra'ya taşınmıştı.

32 YAŞINDAN SONRA ÖĞRENCİ OLDU Sekiz aylığına Londra'ya yerleşen Çetinkaya, okulunun ilk gününe nasıl hazırlandığını ve yeniden öğrenci olmanın heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı. Londra günlüklerine yeni evinden görüntüler de ekleyen Çetinkaya'nın bu kez en çok dikkat çeken paylaşımı mutfağından geldi.

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ, ANNESİNİ ARADI Tavuk suyu çorbası yapmak için mutfağa giren fenomen isim, tarifin ilk aşamasında annesinden yardım istedi. Londra'daki evinde tavuk butlarını haşlamaya hazırlanan Sibil Çetinkaya, nereden başlayacağını bilemeyince telefonuna sarılarak annesini aradı.

"ÇOK HAYVANİ GELİYOR YAPTIĞIM ŞEY" Annesi, bir yandan tavuğu nasıl haşlaması gerektiğini ve ocağın ateşini nasıl ayarlayacağını anlatırken Çetinkaya da telefondan aldığı tarif doğrultusunda yemeği hazırlamaya çalıştı. Çiğ tavukları hazırlama aşamasına geldiğinde ise Çetinkaya'nın ağzından videoya damga vuran şu sözler çıktı: "Çok hayvani geliyor yaptığım şey."