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Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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32 yaşında yeniden öğrenci olmak için Londra'ya taşınan Sibil Çetinkaya, tavuk suyu çorbası yapmaya çalışırken annesinden yardım istediği anlarla sosyal medyada gündem oldu. Yasemin Sakallıoğlu ise Çetinkaya'nın mutfak macerasını mizahi bir videoyla taklit etti.

Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt 1

YouTube'da yayımladığı seyahat ve günlük yaşam vloglarıyla tanınan Sibil Çetinkaya, son yıllarda moda haftalarından yaptığı paylaşımlar ve markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de adından söz ettiriyor. 32 yaşında yeniden öğrenci olmaya karar veren Sibil Çetinkaya, eğitim hayatına devam etmek için Londra'ya taşınmıştı.

Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt 2

32 YAŞINDAN SONRA ÖĞRENCİ OLDU

Sekiz aylığına Londra'ya yerleşen Çetinkaya, okulunun ilk gününe nasıl hazırlandığını ve yeniden öğrenci olmanın heyecanını takipçileriyle paylaşmıştı. Londra günlüklerine yeni evinden görüntüler de ekleyen Çetinkaya'nın bu kez en çok dikkat çeken paylaşımı mutfağından geldi.

Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt 3

NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ, ANNESİNİ ARADI

Tavuk suyu çorbası yapmak için mutfağa giren fenomen isim, tarifin ilk aşamasında annesinden yardım istedi. Londra'daki evinde tavuk butlarını haşlamaya hazırlanan Sibil Çetinkaya, nereden başlayacağını bilemeyince telefonuna sarılarak annesini aradı.

Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt 4

"ÇOK HAYVANİ GELİYOR YAPTIĞIM ŞEY"

Annesi, bir yandan tavuğu nasıl haşlaması gerektiğini ve ocağın ateşini nasıl ayarlayacağını anlatırken Çetinkaya da telefondan aldığı tarif doğrultusunda yemeği hazırlamaya çalıştı. Çiğ tavukları hazırlama aşamasına geldiğinde ise Çetinkaya'nın ağzından videoya damga vuran şu sözler çıktı: "Çok hayvani geliyor yaptığım şey."

Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt 5

6 MİLYON İZLENDİ

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu da Çetinkaya'nın sosyal medyada paylaştığı bu anlara kayıtsız kalmadı. Instagram hesabından mizahi bir video yayımlayan ve 6 milyondan fazla beğeni alan Sakallıoğlu, fenomen ismin annesinden yardım aldığı anları kendine özgü tarzıyla taklit etti.

Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt 6

MUTFAK PAYLAŞIMINI Tİ'YE ALDI!

Paylaşımına, "Kızım, sen bırak ben yaparım diyen annelerin gelecekte kızlarıyla yapacağı görüntülü konuşma" notunu düşen Sakallıoğlu, Çetinkaya gibi tavuk haşlamak yerine yumurta kırdığı anları takipçileriyle paylaştı.

Yasemin Sakallıoğlu'nun Sibil Çetinkaya taklidine güldüren yanıt 7

SİBİL'DEN YANIT GECİKMEDİ

Çetinkaya'nın mutfaktaki acemiliğini mizahi bir dille canlandıran Sakallıoğlu'nun videosu takipçilerini güldürürken, fenomen isim de paylaşıma gülerek karşılık verdi.

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