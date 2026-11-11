2027 yılına sayılı günler kala, yılbaşı gecesi düzenlenecek özel programlarda sahne alacak ünlü isimlerin talep ettikleri ücretler magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Posta'nın haberine göre, bu yılın en yüksek sahne ücretlerini talep eden isimler arasında Kenan Doğulu ve Ebru Gündeş de yer aldı. Ünlü sanatçılar, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki farklı otellerde sahne almak üzere rekor ücretlerle anlaşma sağladı.