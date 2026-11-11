2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı
2027 yılbaşı gecesinde sahne alacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Kıbrıs'tan Afyonkarahisar'a uzanan programlarda milyonluk anlaşmalar dikkat çekerken, gecenin en çok kazanacak sanatçıları da ortaya çıktı. İşte ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri!
2027 yılına sayılı günler kala, yılbaşı gecesi düzenlenecek özel programlarda sahne alacak ünlü isimlerin talep ettikleri ücretler magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Posta'nın haberine göre, bu yılın en yüksek sahne ücretlerini talep eden isimler arasında Kenan Doğulu ve Ebru Gündeş de yer aldı. Ünlü sanatçılar, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki farklı otellerde sahne almak üzere rekor ücretlerle anlaşma sağladı.
ŞARKI BAŞINA YAKLAŞIK 830 BİN TL!
Yeni yıla sahnede merhaba diyecek olan üç ünlü isim, yalnızca 2 saat sürecek konser performansları karşılığında kişi başı 25 milyon TL kazanacak. Yaklaşık 30 şarkılık repertuvarlarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak olan sanatçıların şarkı başına kazançları ise yaklaşık 830 bin TL'ye denk geliyor.
2027 yılına yüksek kazançlarla girmeye hazırlanan ünlü isimlerin yılbaşı sahne ücretleri, yeni yıl öncesinde magazin kulislerinin en çok konuşulan konuları arasına girdi.
HANGİ ÜNLÜ NE KADAR KAZANACAK?
İşte ünlü isimlerin 2027 yılbaşı gecesi için belirlenen sahne ücretleri...
Alişan: 5 milyon TL (Kıbrıs)
Hakan Altun: 10 milyon TL (Afyon)
Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)