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2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 yılbaşı gecesinde sahne alacak ünlü isimlerin konser ücretleri belli oldu. Kıbrıs'tan Afyonkarahisar'a uzanan programlarda milyonluk anlaşmalar dikkat çekerken, gecenin en çok kazanacak sanatçıları da ortaya çıktı. İşte ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri!

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 1

2027 yılına sayılı günler kala, yılbaşı gecesi düzenlenecek özel programlarda sahne alacak ünlü isimlerin talep ettikleri ücretler magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Posta'nın haberine göre, bu yılın en yüksek sahne ücretlerini talep eden isimler arasında Kenan Doğulu ve Ebru Gündeş de yer aldı. Ünlü sanatçılar, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki farklı otellerde sahne almak üzere rekor ücretlerle anlaşma sağladı.

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 2

ŞARKI BAŞINA YAKLAŞIK 830 BİN TL!

Yeni yıla sahnede merhaba diyecek olan üç ünlü isim, yalnızca 2 saat sürecek konser performansları karşılığında kişi başı 25 milyon TL kazanacak. Yaklaşık 30 şarkılık repertuvarlarıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak olan sanatçıların şarkı başına kazançları ise yaklaşık 830 bin TL'ye denk geliyor.

2027 yılına yüksek kazançlarla girmeye hazırlanan ünlü isimlerin yılbaşı sahne ücretleri, yeni yıl öncesinde magazin kulislerinin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 3

HANGİ ÜNLÜ NE KADAR KAZANACAK?

İşte ünlü isimlerin 2027 yılbaşı gecesi için belirlenen sahne ücretleri...

Alişan: 5 milyon TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 4

Hakan Altun: 10 milyon TL (Afyon)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 5

Yıldız Tilbe: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 6

Zeynep Bastık: 5 milyon TL (İstanbul)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 7

Koray Avcı: 3 milyon TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 8

Hadise: 22 milyon 600 bin TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 9

Ferhat Göçer: 5 milyon TL (Antalya)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 10

Hande Yener: 20 milyon TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 11

Bülent Ersoy: 15 milyon TL (Batum)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 12

Özcan Deniz: 15 milyon TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 13

Sibel Can: 15 milyon TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 14

Edis: 20 milyon TL (İstanbul)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 15

Derya Uluğ: 3.5 milyon TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 16

Emre Altuğ: 3 milyon TL (Antalya)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 17

İrem Derici: 3 milyon TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 18

Bengü: 4 milyon TL (Antalya)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 19

Derya Bedavacı: 6 milyon 500 bin TL (Sapanca)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 20

Deniz Seki: 7 milyon 500 bin TL (Bursa)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 21

İŞTE ZİRVEDEKİ İSİMLER

Ebru Gündeş: 25 milyon TL (Kıbrıs)

2027 yılbaşı sahnesinde rekor kazanç! İki isim zirveyi paylaştı 22

Kenan Doğulu: 25 milyon TL (Kıbrıs)

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