Yasemin Sakallıoğlu 2 ayda 12 kilo verdi! Zayıflama iğnesi iddialarına yanıt

Yasemin Sakallıoğlu, Göksel konseri öncesi verdiği 12 kiloyla dikkat çekti. İki ayda nasıl zayıfladığını anlatan komedyen, zayıflama iğnesi kullandığı iddialarına yanıt verdi. Sakallıoğlu, sürecin nasıl ilerlediğini ve ailesinin şaşırtan tepkisini anlattı.

Ünlü komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Göksel konseri öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Sakallıoğlu, iki ayda 12 kilo verdiğini açıkladı. Yeni filmi "Düğün Şarkıcısı" için çalışmalarına devam eden oyuncu, zayıflama süreciyle ilgili merak edilenleri de anlattı.

"İĞNEYE GEREK YOK, AĞZIMI TUTTUM" İki ayda 12 kilo veren Sakallıoğlu, zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmedi. Ünlü komedyen, kilo verme sürecini beslenmesine dikkat ederek geçirdiğini söyledi. Sakallıoğlu, "Ağzımı tuttum, ağzımı tutmak zorunda da kaldım. 2 ayda 12 kilo vermek için iğneye ihtiyaç yok, dikkat ederek de bu kilolar verilebilir" diyerek iddialara son noktayı koydu. Kilo verme sürecinin başlangıcında ise bir detoks kampına gittiğini belirtti. Burada 4 kilo verdiğini söyleyen Sakallıoğlu, sonrasında sürecin kendisi açısından daha kolay ilerlediğini ifade etti.

KIYAFETLERİ BOLLAŞTI, GARDIROBUNU YENİLEDİ Verdiği kiloların ardından kıyafetlerinin üzerine olmadığını söyleyen Sakallıoğlu, yaşadığı durumu esprili bir dille anlattı. Oyuncu, "Kıyafetlerim bollaştı, bu yüzden yeni alışveriş yapmak zorunda kaldım" sözleriyle kilo kaybının günlük hayatına yansımasını dile getirdi.

"GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KÜÇÜLDÜM AMA ANLAMADI" Sakallıoğlu, 12 kilo vermesine rağmen babasının değişimini fark etmediğini söyledi. Bu durumu da kendine has mizahıyla anlatan oyuncu, "Gözünün önünde küçüldüm, yok oldum ama anlamadı" diyerek babasına takıldı. Annesinin ise farkı daha sonra anladığını belirten Sakallıoğlu, 12 kilo verdikten sonra değişiminin ailesi tarafından daha net görüldüğünü ifade etti.

HEDEFİNDE 5 KİLO DAHA VAR Verdiği kiloların ardından Sakallıoğlu'nun hedefi henüz tamamlanmış değil. Ünlü oyuncu, kendisini şu sıralar "Bir 5 kilo daha versen çok güzel olursun" denilen noktada gördüğünü söyledi.