Helin Kandemir’den sürpriz aşk ilanı! Ünlü futbolcuyla romantik paylaşımı gündem oldu

Oyuncu Helin Kandemir, özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süredir aşk hayatını gözlerden uzak yaşayan 22 yaşındaki Kandemir, futbolcu Dorukhan Toköz ile birlikte olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Toköz'ün aynı kareyi paylaşması ve siyah kalp emojisi gündemde dikkat çekti.

Rol aldığı başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Helin Kandemir, bu kez oyunculuğuyla değil, özel hayatıyla gündeme geldi. 22 yaşındaki oyuncunun, kendisinden 8 yaş büyük futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kandemir, yaptığı paylaşımla yeni ilişkisini takipçileriyle paylaştı.

YENİ AŞKINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU Daha önce iş insanı Celal Can Algül ile yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine gelen Helin Kandemir, ayrılığın ardından özel hayatını bir süre gözlerden uzak tutmuştu. Genç oyuncunun yeni bir ilişkiye başladığı ise sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı. Kandemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda günlük hayatından ve özel anlarından karelere yer verdi. Fotoğraflar arasında Dorukhan Toköz ile birlikte olduğu romantik bir kare de bulundu.

DORUKHAN TOKÖZ'DEN SİYAH KALPLİ YORUM Helin Kandemir'in paylaşımına Dorukhan Toköz'den de gecikmeden karşılık geldi. Futbolcu, sevgilisinin fotoğrafının altına siyah kalp emojisi bıraktı.

Toköz'ün bu yorumu, ikilinin birlikte olduğuna dair dikkat çeken ilk işaretlerden biri oldu. Ardından futbolcunun aynı kareyi kendi sosyal medya hesabında paylaşması, ilişkinin karşılıklı olarak duyurulduğunu gösterdi.

AYNI FOTOĞRAFI KENDİ HESABINDA DA PAYLAŞTI Dorukhan Toköz'ün aynı fotoğrafı kendi hesabına taşıması, Kandemir ile yaşadığı ilişkiyi takipçilerinin karşısına çıkardığını ortaya koydu. Böylece ikilinin sürpriz birlikteliği sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.