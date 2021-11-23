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Yasemin Özilhan'ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Göz önünden uzak yaşıyordu

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan "Doktorlar"da 'Ela' karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özilhan, paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Ünlü ismin gözlerden uzak duran erkek kardeşi Tamer Ergene ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:24
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Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Göz önünden uzak yaşıyordu

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, evliliğinin ardından sadece kısa süreli olarak setlere dönmüştü.

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Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Göz önünden uzak yaşıyordu

Şimdilerde Instagram'da modellik ve stil danışmanlığı yapan Özilhan'ın göz önünde bulunmayan kardeşi Tamer Ergene, görenleri şaşırttı. Sosyal medya hesabından doğa fotoğrafları paylaşan Tamer Ergene'nin kız kardeşine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. İşte başta Yasemin Özilhan olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen kardeşleri.

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Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Göz önünden uzak yaşıyordu

İREM HELVACIOĞLU

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Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Göz önünden uzak yaşıyordu

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU

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Yasemin Özilhan’ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Göz önünden uzak yaşıyordu

İREM HELVACIOĞLU VE ABLASI MERVE HELVACIOĞLU