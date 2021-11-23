Yasemin Özilhan'ın erkek kardeşini görenler gözlerine inanamadı! Göz önünden uzak yaşıyordu

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan "Doktorlar"da 'Ela' karakterini canlandıran Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakıp ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Özilhan, paylaşımlarıyla dikkatleri çekmeyi başardı. Ünlü ismin gözlerden uzak duran erkek kardeşi Tamer Ergene ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 11:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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