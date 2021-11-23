Bebek bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer soluğu orada aldı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bebek müjdesi geldi. 5 yıl önce Paris'te nikah masasına oturan çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi. Tatlıtuğ, rol aldığı film çekimlerinin bitmesinin ardından eşinin rahatı için kolları sıvadı. Muğla'nın Bodrum ilçesine giden ikili, altı ay boyunca İstanbul-Bodrum arası mekik dokuyacak.