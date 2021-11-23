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Bebek bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer soluğu orada aldı!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bebek müjdesi geldi. 5 yıl önce Paris'te nikah masasına oturan çiftin erkek bebek beklediği öğrenildi. Tatlıtuğ, rol aldığı film çekimlerinin bitmesinin ardından eşinin rahatı için kolları sıvadı. Muğla'nın Bodrum ilçesine giden ikili, altı ay boyunca İstanbul-Bodrum arası mekik dokuyacak.

Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:37
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Bebek bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer soluğu orada aldı!

Kıvanç Tatlıtuğ, beş yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü Başak Dizer'in hamile olması nedeniyle, çekimleri Kars'ta gerçekleşen 'Aşıklar Bayramı' filmi biter bitmez Bodrum'a gitti.

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Bebek bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer soluğu orada aldı!

Koronavirüs pandemisi nedeniyle İstanbul'a dönmek istemeyen 38 yaşındaki oyuncu, üç aylık hamile olan eşiyle birlikte uzun bir süre orada kalacak.

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Bebek bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer soluğu orada aldı!

Şimdilerde projesi olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, 44 yaşındaki stil danışmanı eşiyle Bodrum'da yürüyüşler yaparak, Başak Dizer'e hamilelik döneminde destek olacak.

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Bebek bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer soluğu orada aldı!

Oyuncu, balık ve deniz tutkusunu kış mevsiminde Bodrum'da sürdürecek. Öte yandan ünlü çiftin çocuklarının cinsiyetinin henüz belli olmadığı öğrenildi.

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Bebek bekleyen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer soluğu orada aldı!

"DUALARIM KARŞILIKSIZ KALMADI"

Güzel haberin ardından Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, tv8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanmıştı. Anne Tatlıtuğ'un heyecanı konuşmalarına da yansımıştı.