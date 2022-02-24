24 Şubat 2022, Perşembe
Yasemin Özilhan 45 bin liralık krem önerdi! Sosyal medyada tepki yağdı
Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan'la evliliğinin ardından oyunculuğu bırakmıştı. Sosyetenin gözde isimlerden biri olan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Takipçilerine 45 bin TL değerinde bakım kremini önerince sosyal medyada tepki çekti.
Giriş Tarihi: 24.02.2022 10:02
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