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Yasemin Özilhan 45 bin liralık krem önerdi! Sosyal medyada tepki yağdı

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan'la evliliğinin ardından oyunculuğu bırakmıştı. Sosyetenin gözde isimlerden biri olan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Takipçilerine 45 bin TL değerinde bakım kremini önerince sosyal medyada tepki çekti.

Giriş Tarihi: 24.02.2022 10:02
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Yasemin Özilhan 45 bin liralık krem önerdi! Sosyal medyada tepki yağdı

Doktorlar dizisindeki rolüyle ünlenen Yasemin Özilhan, sosyal medya fenomenliğine soyunmuştu. Takipçilerine 45 bin TL değerindeki bakım kremini öneren Özilhan gelen tepkilerin odağı olarak sosyal medyada gündem oldu.

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Yasemin Özilhan 45 bin liralık krem önerdi! Sosyal medyada tepki yağdı

Doktorlar dizisindeki rolüyle şöhreti yakalayan Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile evlenerek iki çocuk dünyaya getirdi.

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Yasemin Özilhan 45 bin liralık krem önerdi! Sosyal medyada tepki yağdı

Geçtiğimiz aylarda kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapan Özilhan bu sefer de önerdiği bakım kremiyle gündeme geldi.

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Yasemin Özilhan 45 bin liralık krem önerdi! Sosyal medyada tepki yağdı

KREMİN FİYATI 45 BİN TL

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor.

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Yasemin Özilhan 45 bin liralık krem önerdi! Sosyal medyada tepki yağdı

Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi.