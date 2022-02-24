24 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Hadise bir deri bir kemik kaldı! Son haliyle şaşkına çevirdi

Hadise bir deri bir kemik kaldı! Son haliyle şaşkına çevirdi

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Hadise, son paylaşımıyla olay oldu. Bir deri bir kemik kalan 36 yaşındaki şarkıcının kısa sürede yaşadığı değişim şaşkına çevirdi. Diyetini iyice sıkılaştıran ve spora ağırlık veren popçunun son hali, "Gelinlik için kilo verdi" yorumlarını da beraberinde getirdi. İşte Hadise'nin son hali...

Giriş Tarihi: 24.02.2022 09:22
  • 1
  • 11
Hadise bir deri bir kemik kaldı! Son haliyle şaşkına çevirdi

Balık etli haliyle görmeye alışık olduğumuz Hadise, son paylaşımıyla olay yarattı. Kardeşi Derya Açıkgöz'ün tasarımı olan pembe bir elbiseyle pozunu paylaşan 36 yaşındaki yıldız, adeta erimişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Hadise bir deri bir kemik kaldı! Son haliyle şaşkına çevirdi

Yıllar önce çalıştığı diyetisyen Şeyda Coşkun nedeniyle kilo verirken kaslarının da eridiğini söyleyen Hadise, geçtiğimiz sene bir başka diyetisyenin kapısını çalmıştı.

  • 3
  • 11
Hadise bir deri bir kemik kaldı! Son haliyle şaşkına çevirdi

Seda Çayhan'ın hazırladığı özel bir menüyle beslenen Hadise, son dönemde diyetini iyice sıkılaştırıp spora ağırlık verdi.

  • 4
  • 11
Hadise bir deri bir kemik kaldı! Son haliyle şaşkına çevirdi

Kalori hesabı yaparak beslenen güzel şarkıcının olmazsa olmazı ise içerisinde kayısı ve tarçın bulunan ödem çayı oldu. Hadise'nin kısa sürede verdiği kilolar ise hemen aşk hayatına yoruldu.

  • 5
  • 11
Hadise bir deri bir kemik kaldı! Son haliyle şaşkına çevirdi

Mehmet Dinçerler'le aşkı tam gaz süren ve kısa süre önce evlilik kararı alan popçunun zayıf görüntüsü, "Gelinlik için kilo verdi" yorumlarını da beraberinde getirdi.