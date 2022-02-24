Hadise bir deri bir kemik kaldı! Son haliyle şaşkına çevirdi

Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Hadise, son paylaşımıyla olay oldu. Bir deri bir kemik kalan 36 yaşındaki şarkıcının kısa sürede yaşadığı değişim şaşkına çevirdi. Diyetini iyice sıkılaştıran ve spora ağırlık veren popçunun son hali, "Gelinlik için kilo verdi" yorumlarını da beraberinde getirdi. İşte Hadise'nin son hali...