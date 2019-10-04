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Yaşar İpek cezaevinden tahliye oldu! İşte ilk sözleri…

Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Serengil aleyhinde yaptığı açıklamalarla tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek 3 gün zorlama hapsine karar verilmişti. Bugün cezaevinden çıkan İpek tahliye olduktan sonra ilk bu sözleri söyledi.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 14:09
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Yaşar İpek cezaevinden tahliye oldu! İşte ilk sözleri…

Serengil'in aleyhine açıklamalarda bulunduğu ve "Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi " yönündeki tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'in üç gün zorlama hapsinde tutulmasına karar verilmişti.

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Yaşar İpek cezaevinden tahliye oldu! İşte ilk sözleri…

Habertürk'ün haberine göre, geçtiğimiz Salı günü cezasını çekmek üzere teslim olan Yaşar İpek üç günlük zorlama hapis cezasını çekti ve bugün tahliye oldu.

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Yaşar İpek cezaevinden tahliye oldu! İşte ilk sözleri…

İşte Yaşar İpek'in tahliye olduktan sonraki ilk sözleri:

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Yaşar İpek cezaevinden tahliye oldu! İşte ilk sözleri…

"Bitirdik, çıktık. Vallahi üç benim için çok güzel oldu aslında... Çok düşündüm. Bunu da yaşamam gerekiyormuş. Bir konuşma yasağından dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işime gücüme bakacağım.

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Yaşar İpek cezaevinden tahliye oldu! İşte ilk sözleri…

İnşallah evliliğim sona erecektir. Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Diğer mahkumlar nasıl yattıysa ben de yattım. Ne yemek yedim, ne de uyudum. Tek başıma yattım. Ufacık bir koğuştu zaten..."