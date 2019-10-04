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Yaşar İpek cezaevinden tahliye oldu! İşte ilk sözleri…
Aralarındaki boşanma davası süren Seren Serengil, kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için Yaşar İpek hakkında mahkemeye başvurarak, bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. Serengil aleyhinde yaptığı açıklamalarla tedbir kararını ihlal eden Yaşar İpek 3 gün zorlama hapsine karar verilmişti. Bugün cezaevinden çıkan İpek tahliye olduktan sonra ilk bu sözleri söyledi.
Giriş Tarihi: 04.10.2019 14:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 14:09
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