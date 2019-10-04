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Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...
Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kadınlarla ilgili sözleriyle eleştiri yağmuruna tutulan Kıraç'a bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi. Pınar Altuğ Kıraç'ın sözleri sorulunca sert tepki gösterdi. Nişantaşı'nda cilt bakımından çıkarken görüntülenen Altuğ, Kıraç'ın "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor..." sözlerinin hatırlatılması üzerine "Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.
Giriş Tarihi: 04.10.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 13:34
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