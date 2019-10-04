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Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kadınlarla ilgili sözleriyle eleştiri yağmuruna tutulan Kıraç'a bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi. Pınar Altuğ Kıraç'ın sözleri sorulunca sert tepki gösterdi. Nişantaşı'nda cilt bakımından çıkarken görüntülenen Altuğ, Kıraç'ın "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor..." sözlerinin hatırlatılması üzerine "Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.

Giriş Tarihi: 04.10.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 13:34
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Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

Kıraç geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kadınların görevleri olduğu açıklamalarında bulundu. Artık gömlek ütüleyen, kahvaltı hazırlayan kadınlar kalmadığını söyleyen Kıraç sözleriyle çileden çıkardı. "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." ifadelerini kullanan Kıraç'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.

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Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Pınar Altuğ'da kendisine yöneltilen Kıraç sorusuna sert tepki gösterdi.

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Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

Oyuncu, Kıraç'ın "Şehir kadınları çocuk bakamaz" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Ne denir ki! Allah akıl fikir versin" yorumunda bulundu.

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Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

Son dönemde sosyal medyadan kendisine gelen yorumlara verdiği sert cevaplar nedeniyle gündem olan Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan'la da sık sık konuşuldu. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı ise merak konusu oldu. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı…

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Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976