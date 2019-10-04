Pınar Altuğ'dan Kıraç sorusuna sert tepki! Pınar Altuğ: Allah akıl fikir versin...

Kıraç geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda kadınların görevleri olduğu açıklamalarında bulundu. Artık gömlek ütüleyen, kahvaltı hazırlayan kadınlar kalmadığını söyleyen Kıraç sözleriyle çileden çıkardı. "Şehirli kadın çocuk bakmayı geçtim, evde kahvaltı bile hazırlamıyor. Bu algı yanlış. Bu yanlış algıyı parçalamak lazım." ifadelerini kullanan Kıraç'ın bu açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.