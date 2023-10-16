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Yasak aşk skandalı sonrası evden kovulmuştu! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ilk kez konuştu
Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yakalanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Serpil Tosun'la yaşadığı evden kovulan Kenan Tosun'un sevgilisinin evine taşındığı öne sürüldü. Tüm bunların ardından Kenan Tosun ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:13Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 16:13