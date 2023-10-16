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Haberler Galeri Yasak aşk skandalı sonrası evden kovulmuştu! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ilk kez konuştu

Yasak aşk skandalı sonrası evden kovulmuştu! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ilk kez konuştu

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile yakalanması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Serpil Tosun'la yaşadığı evden kovulan Kenan Tosun'un sevgilisinin evine taşındığı öne sürüldü. Tüm bunların ardından Kenan Tosun ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 16:13
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Yasak aşk skandalı sonrası evden kovulmuştu! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan, geçen haftalarda Nişantaşı'nda erkek arkadaşıyla kameralara yansıdı. Kısa bir süre sonra Seyhan'ın yanındaki kişinin ünlü oyuncu Cansu Tosun'un evli babası olduğu ortaya çıktı.

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Yasak aşk skandalı sonrası evden kovulmuştu! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ilk kez konuştu

Magazin gündemine bomba gibi düşen olayın ardından ilk açıklama Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan geldi.

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Yasak aşk skandalı sonrası evden kovulmuştu! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ilk kez konuştu

Bir magazin programına yaptığı açıklamalarla yasak aşkı doğrulayan Tosun, sosyal medya hesabından da peş peşe göndermeli paylaşımlarda bulundu.

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Yasak aşk skandalı sonrası evden kovulmuştu! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ilk kez konuştu

Yasak aşk Cansu Tosun ile Serenay Sarıkaya'ya da soruldu. Her iki oyuncu da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

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Yasak aşk skandalı sonrası evden kovulmuştu! Cansu Tosun’un babası Kenan Tosun ilk kez konuştu

Cansu Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" dedi. Sarıkaya da "Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.