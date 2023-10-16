Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’den ilk açıklama: Netanyahu yeni Hitler!

Siyonist İsrail, mazlum Filistin halkına yönelik hem havadan hem de karadan yaptığı ağır bombardımanlarla büyük bir katliam uyguluyor. Dünyadan yaşanan bu soykırıma her yerden isyan sesleri yükseliyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri desteklerini sürdürüyorlar. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze Şeridi'deki saldırılarına sert yüklendi. Kariyerinin son bulması pahasına Filistin'e destek vereceğini ifade eden Bella Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 16:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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