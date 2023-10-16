16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’den ilk açıklama: Netanyahu yeni Hitler!

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’den ilk açıklama: Netanyahu yeni Hitler!

Siyonist İsrail, mazlum Filistin halkına yönelik hem havadan hem de karadan yaptığı ağır bombardımanlarla büyük bir katliam uyguluyor. Dünyadan yaşanan bu soykırıma her yerden isyan sesleri yükseliyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri desteklerini sürdürüyorlar. Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze Şeridi'deki saldırılarına sert yüklendi. Kariyerinin son bulması pahasına Filistin'e destek vereceğini ifade eden Bella Hadid, "Kariyerim bitse bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler'dir" dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2023 16:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 16:34
  • 1
  • 15
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’den ilk açıklama: Netanyahu yeni Hitler!

Dünyanın her noktasından İsrail'in Gazze'deki büyük katliamına yüksek perdeden sesler yükseliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’den ilk açıklama: Netanyahu yeni Hitler!

Ünlü isimler de İsrail ve Gazze arasındaki artan savaşa ve can kayıplarına sert tepki gösterdi.

  • 3
  • 15
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’den ilk açıklama: Netanyahu yeni Hitler!

O isimlerden biri de Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid'di.

  • 4
  • 15
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’den ilk açıklama: Netanyahu yeni Hitler!

"KARİYERİM DURSADA FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için şu ifadeleri kullandı:

  • 5
  • 15
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid’den ilk açıklama: Netanyahu yeni Hitler!

"Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim.