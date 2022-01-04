Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası olay yarattı. Bilimlier'in sahnesi sonrası ikilinin geceyi birlikte geçirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Aslı Bilimlier ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı ve Saraçoğlu peş peşe yaptıkları açıklamalarla iddiaları yalanlarken yakın arkadaşları Demet Akalın, çıkan haberleri doğruladı. Yeni açıklama yapan Bilimler eşinden özür dilerken Saraçoğlu'nun tazminat davası açacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.01.2022 11:35Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 11:35