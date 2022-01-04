Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

"İKİ TARAFI DA UYARDIM"

Ünlü şarkıcı, "Ben çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" demişti.