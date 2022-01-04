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Haberler Galeri Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

Modacı Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier'in yasak aşk yaşadığı iddiası olay yarattı. Bilimlier'in sahnesi sonrası ikilinin geceyi birlikte geçirdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Aslı Bilimlier ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcı ve Saraçoğlu peş peşe yaptıkları açıklamalarla iddiaları yalanlarken yakın arkadaşları Demet Akalın, çıkan haberleri doğruladı. Yeni açıklama yapan Bilimler eşinden özür dilerken Saraçoğlu'nun tazminat davası açacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 11:35
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Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimlier hakkındaki iddialar magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

3 çocuk babası ve olan Aslı Bilimlier ile mutlu bir birlikteliği olan şarkıcının, konser sonrası geceyi Saraçoğlu ile geçirdiği iddia edildi. İhanetin ortaya çıkmasının ardından Aslı Bilimlier'in evi terk ettiği söylendi. Çıkan haberlerin ardından taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

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Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

İkili peş peşe yaptıkları açıklamalarla iddiaları yalanlarken Demet Akalın sözleriyle ortalığı karıştırdı.

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Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

DEMET AKALIN'DAN ŞOK SÖZLER!

Demet Akalın, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ve eski modacısı Gülşah Saraçoğlu'nun 'yasak aşk' yaşadıkları iddialarıyla ilgili konuştu.

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Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Deha Bilimlier eşinden özür diledi! Gülşah Saraçoğlu dava açtı

"İKİ TARAFI DA UYARDIM"

Ünlü şarkıcı, "Ben çok üzüldüm çünkü iki tarafı da uyarmıştım geçen sene. Daha çok hanım tarafını uyarmıştım. Deha'nın eşi Aslı, benim çok yakın arkadaşım. Onlar yine bu durumu atlatırlar. Tam yeni yıla girerken çok sevimsiz bir durum oldu. Ben iki gündür uyuyamıyorum, çok etkilendim" demişti.