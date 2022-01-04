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Kaan Yıldırım aşkı yine bir ‘Açıkgöz’de buldu! Sevgilisi ortaya çıktı

Aşklarıyla damga vuran Kaan Yıldırım ve Hadise, haziran ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Hadise Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açarken Yıldırım işlerine ağırlık vermişti. İddialara göre yakışıklı oyuncu da yeni bir aşka yelken açtı. Kaan Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncuyla aşk yaşadığı haberi gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 04.01.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 11:04
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Kaan Yıldırım aşkı yine bir ‘Açıkgöz’de buldu! Sevgilisi ortaya çıktı

Hadise ile evliliğin eşiğinden dönen Kaan Yıldırım, aşk haberiyle magazin gündemine oturdu.

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Kaan Yıldırım aşkı yine bir ‘Açıkgöz’de buldu! Sevgilisi ortaya çıktı

Bir süredir yalnız olan ve işlerine ağırlık veren Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.

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Kaan Yıldırım aşkı yine bir ‘Açıkgöz’de buldu! Sevgilisi ortaya çıktı

2 aydır birlikte olan ikilinin aşklarını sadece en yakınları biliyor.

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Kaan Yıldırım aşkı yine bir ‘Açıkgöz’de buldu! Sevgilisi ortaya çıktı

Kaan Yıldırım'ın Tuğçe Açıkgöz'ün aile dostunun kuzeni olduğu öğrenildi.

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Kaan Yıldırım aşkı yine bir ‘Açıkgöz’de buldu! Sevgilisi ortaya çıktı

SOYADI BENZERLİĞİ

Tuğçe Açıkgöz'ün, Hadise ile soyadının aynı olması da sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada soyadı benzerliğini görenler "Adam Açıkgöz seviyor" yorumları yaptı.