Kaan Yıldırım aşkı yine bir ‘Açıkgöz’de buldu! Sevgilisi ortaya çıktı

Aşklarıyla damga vuran Kaan Yıldırım ve Hadise, haziran ayında ilişkilerini sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından Hadise Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açarken Yıldırım işlerine ağırlık vermişti. İddialara göre yakışıklı oyuncu da yeni bir aşka yelken açtı. Kaan Yıldırım'ın kendisi gibi oyuncuyla aşk yaşadığı haberi gündeme oturdu.